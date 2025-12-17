«شاهین آخوندزاده» معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به برخی موانع پژوهشی گفت: پژوهشگران ذاتاً قادر به تحمل بروکراسی و محدودیت‌های پی‌درپی نیستند. در دنیا همکاری‌های علمی به ساده‌ترین شکل انجام می‌شود. یک استاد در دانشگاهی در بلژیک می‌تواند، دانشجوی دکتری خود را تنها با یک تماس تلفنی برای آموزش یک تکنیک به آزمایشگاهی در انگلستان بفرستد، اما در کشور ما برای همین همکاری ساده، ده‌ها مانع ایجاد می‌شود.

افت جایگاه جهانی دانشگاه‌ها در سایه کاهش تعاملات بین‌المللی

آخوندزاده ادامه داد: اگر حضور در مجامع بین‌المللی و روابط علمی بین‌المللی نداشته باشیم، دچار سقوط می‌شویم و این سقوط اتفاق افتاده است. اگر امروز می‌بینید دانشگاه‌های ما در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی افت کرده‌اند، به این دلیل است که سهم ارتباطات بین‌المللی ما کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به تجربه مدیریتی خود اظهار کرد: در دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمانی سالانه حدود ۲۵۰۰ استاد با حمایت کامل دانشگاه در کنگره‌های بین‌المللی شرکت می‌کردند، اما سال گذشته این عدد به کمتر از ۵۰ نفر رسید؛ یعنی عملاً حضور در مجامع بین المللی از بین رفته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تصریح کرد: غرب می‌خواهد ما را تحریم کند و به ما ویزا نمی‌دهد تا حضور نداشته باشیم. حال در مواردی که به ما ویزا می‌دهند، وقتی به وسیله فشارهای داخل کشور نتوانیم از کشور خارج شویم، عملاً خواسته غربی‌ها محقق شده است.

وی تأکید کرد: برای همکاری‌های علمی بین‌المللی باید اول زنجیرها را باز کنیم و بعد حمایت مالی داشته باشیم. برای نظام جمهوری اسلامی چه تبلیغی بهتر از این که یک محقق زن ایرانی با تابلوی جمهوری اسلامی و پرچم ایران در کنگره‌های بین‌المللی حضور پیدا کند؟ ما باید برای این حضور حمایت مالی نیز کنیم، اما متأسفانه خودمان جلوی این مسیر را می‌بندیم.

آخوندزاده با بیان اینکه علم بدون ارتباط از بین می‌رود، گفت: این موانعی که ایجاد شده، الزاماً از بیرون دانشگاه تحمیل نشده است. این اشتباهات در داخل خود دانشگاه‌ها شکل گرفته و بعد تصویب شده است. دستگاه‌های امنیتی که باید حافظ ما باشند، معمولاً مانع اصلی نبوده‌اند. این زنجیرها را خودمان در دانشگاه‌ها ساخته‌ایم.

دانشگاه نباید نگاه جناحی داشته باشد

وی افزود: دانشگاه نباید نگاه جناحی داشته باشد. رئیس دولت هر کسی که باشد، دانشگاه باید مأموریت خود را که توسعه علم است انجام دهد. چه اصولگرا در رأس باشد چه اصلاح‌طلب، ورود نگاه‌های جناحی فقط برای دانشگاه هزینه ایجاد می‌کند.

گلایه از عدم حمایت ایرانیان مقیم خارج از ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که با توجه به اعمال تحریم‌های بیشتر، سرنوشت دیپلماسی علمی کشور چه خواهد شد؟ گفت: قطعا این فشارها در بلندمدت به علم کشور آسیب می‌زند. من یک گلایه از ایرانیان مقیم خارج از کشور دارم. وقتی که رژیم صهیونیستی به غزه حمله کرد، بسیاری از اعراب مقیم آمریکا و اروپا از غزه حمایت کردند. آیا چنین حمایتی را از جانب ایرانیان مقیم خارج از ایران، در جریان جنگ ۱۲ روزه دیدیم؟ نه متاسفانه.

او اضافه کرد: جامعه ایرانیان خارج از کشور در سطوح بالای علمی قرار دارند؛ از جمله استاد دانشگاه، رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه هستند. به عنوان یک عضو هیئت علمی داخل کشور، از هموطنانم در خارج از کشور انتظار داشتم که در این جنگ ۱۲ روزه و به دنبال آن جنگ علمی علیه ایران، حافظ منافع کشورشان باشند.

آخوندزاده در پایان خاطرنشان کرد: دفاع از کشور هزینه دارد، همانطور که ما در داخل برای کشور هزینه می‌دهیم، انتظار داشتم که آن‌ها نیز هزینه کنند. خود من دو مقاله در مورد جنگ ۱۲ روزه در مجلات بین‌المللی نوشتم و به دلیل این مواضع، از برخی مسئولیت‌های علمی بین‌المللی مانند عضویت هیئت تحریریه و معاونت سردبیری کنار گذاشته شدم. این هزینه‌ای است که به‌عنوان یک ایرانی پرداخت کردم و انتظار داشتم ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز این هزینه را به نحو بهتر و موثرتری بپردازند.

انتهای پیام/