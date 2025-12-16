خبرگزاری کار ایران
ایجاد ۱۳۰ بوستان در ۴ سال اخیر در پایتخت

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد دو هزار و ۳۰۲ بوستان داشتیم در حالی که امسال دو هزار و ۴۳۲ بوستان داریم و این یک نقطه مطلوب است.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، مهدی پیرهادی در سیصد و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در حوزه فضای سبز شهر تهران در سال ۱۴۰۰ تعداد دو هزار و ۳۰۲ بوستان داشتیم، اظهار کرد: امسال دو هزار و ۴۳۲ بوستان داریم و این یک نقطه مطلوب است. با وجود کمبودهای جدی در آبرسانی به بوستان ها مواجه بودیم، ۱۲۸ کیلومتر شبکه انتقال پساب در تهران اجرا شده و در سال ۱۴۰۷ بر اساس طرح جامع آب خام، در شبکه انتقال و برخی تصفیه خانه های محلی مشکل اساسی نخواهیم داشت.

وی افزود: کاری که باید طی ۴۰ تا ۵۰ سال انجام می شد در چهار سال صورت گرفته است. گزارش اقدامات را به صورت تفصیلی به شهروندان ارائه خواهیم کرد که مردم بدانند با همت شورا و شهرداری چه اقداماتی صورت گرفته است.

پیرهادی با بیان اینکه تمام محلات به جز دو محله بوستان دارند، خاطرنشان کرد: پس از پیگیری های متعدد، هنوز در دو محله با وجود اینکه اعتبار از محل جرائم قطع اشجار دارند، زمینی تملک نشده است. محله نبی اکرم در منطقه ۱۴ و محله مخصوص در منطقه ۱۱ هنوز بوستان ندارند و از شهرداری می خواهیم سریعتر نسبت به تملک زمین و ساخت بوستان اقدام کنند.

