نامهنگاری با روسای قوا و شورای عالی امنیت ملی درباره فرونشست زمین در تهران/ وزارت نیرو باید پاسخگو باشد
عضو شورای شهر تهران با انتقاد از قصور وزارت نیرو در مدیریت بحران آب و فرونشست زمین گفت: این وزارتخانه متولی اصلی صدور مجوز، برداشت و کنترل فرونشست است، اما پاسخگو نیست.
مهدی پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، درباره آخرین وضعیت فرونشست زمین در تهران به خبرنگار ایلنا گفت: در چند سال گذشته بارها این موضوع را پیگیری کردیم.باید کارهای عملی در این خصوص آغاز شود.
وی با اشاره به عدم مشاهده نشانههای جدی برای توجه به این معضل، افزود: بر همین اساس، تصمیم گرفتم نامهنگاریهایی با روسای قوا، مجموعههای امنیتی، شورای عالی امنیت ملی، قرارگاه ثارالله و شورای تامین استان انجام دهم تا این مکاتبات حداقل در تاریخ ثبت شود و در آینده مشخص شود افرادی بودند که این موضوعات را به جد پیگیری میکردند.
در دنیا برای ۳ سانتیمتر فرونشست جلسه بحران تشکیل میشود
به گفته این عضو شورای شهر، پس از این پیگیریها، رئیس جمهور مواضعی اتخاذ کرد و پس از حضور در استانداری تهران اعلام کرد: در دنیا اگر در جایی ۳ سانتیمتر فرونشست وجود داشته باشد، جلسه بحران تشکیل میشود.
پیرهادی این موضعگیری را مثبت ارزیابی کرد اما تاکید کرد: متاسفانه برداشت بیرویه از چاههای آب که در چند دهه گذشته روند افزاینده داشته، دلیل اصلی فرونشست زمین است.
دستگاه قضایی باید از الان ورود کند
وی با بیان اینکه متولی صدور مجوز چاه، برداشت آب و مسئولیت موضوع فرونشست، وزارت نیرو است، گفت: من فکر میکنم باید امروز وزارت نیرو پاسخگو باشد که چرا این اتفاق افتاده است. اگر جان شهروندان به خطر بیفتد، مجموعه دستگاه قضایی باید از الان ورود کند و متهمانی که در این زمینه نقش داشتند، تصمیمات غلط گرفتند، کوتاهی یا ترک فعل کردند را به دادگاه احضار کند. دادگاه باید با کسانی که کشور را به این نقطه رساندند، برخورد کند.
پیرهادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهرداری تهران اشاره و اظهار داشت: در شهرداری تهران در چند سال گذشته، موضوع آب و استفاده از پساب را به صورت جدی پیگیری کردیم. بودجه مناسبی برای خطوط انتقال آبهای غیرشرب، مخازن و تصفیهخانههای محلی در اختیار مناطق ۲۲گانه گذاشتیم و اقدامات خوبی آغاز شد.
وی افزود: در خصوص طرح جامع فضای سبز نیز اقداماتی برای جایگزینی گونههای کمآببر و حذف پوششهای گیاهی پرمصرف انجام شده است. این طرح مشخص میکند در هر نقطه از شهر چه میزان آب نیاز است، از کجا باید تامین شود و به چه روشی آبیاری صورت گیرد که قطعاً در سالهای آینده منجر به صرفهجویی چشمگیری خواهد شد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به کوتاهیهای گذشته در برخی بخشها، «طرح جامع آب خام» یا «طرح جامع آب غیرشرب برای فضای سبز» را نقطه عطفی در حوزه صرفهجویی از منابع آب زیرزمینی خواند.
مهدی پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه توضیح اقدامات شهرداری در حوزه محیطزیست و مدیریت آب، به تشریح چهار مصوبه و اقدام کلیدی در دوره فعلی مدیریت شهری پرداخت.
وی اولین اقدام را تصویب مصوبه «تراوسازی» دانست و گفت: متاسفانه به دلیل فقدان چنین مصوبهای در گذشته، بسیاری از نقاط شهر به بتن و آسفالت تبدیل شده بود. این مصوبه و آییننامهای که شهرداری را مکلف به اجرای آن کردیم، باعث نفوذپذیری بیشتر آب در معابر، جویها و فضاهای شهری خواهد شد.
پیرهادی به مصوبه ساختمان سبز به عنوان یک اقدام ارزشمند دیگر اشاره کرد و افزود: با ایجاد مشوقهایی، سازندگان را به سمت احداث ساختمانهای پایدار هدایت کردیم. این ساختمانها باید در مصرف آب و انرژی صرفهجویی چشمگیری داشته، از سیستمهای بازچرخانی و تصفیهخانههای داخلی استفاده کنند و آب تصفیهشده را برای مصارف داخلی به کار گیرند.
عضو شورای شهر تهران، حفظ درختان ارزشمند را از دیگر اولویتها عنوان کرد: در شهر تهران حدود ۲۰۰۰ درخت ارزشمند با قطر بیش از ۲۰۰ سانتیمتر وجود دارد که باید به عنوان میراث طبیعی شهر از آنها صیانت کنیم. مصوبه مربوطه گام موثری در این مسیر است.
وی چهارمین اقدام را شناسایی و پایش منابع آلاینده در محلات ۲۲گانه دانست و اظهار داشت: متاسفانه در برخی مناطق، فاضلابها یا آلایندگیهای دیگر به جویها و رودخانهها ریخته میشود. شناسایی این کانونهای آلودگی به ما کمک میکند تا با تخصیص بودجه و هماهنگی دستگاههای مربوطه، نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
آمارهای عملیاتی: جهش استفاده از پساب
پیرهادی با تاکید بر اینکه شهرداری برای کند کردن روند فرونشست منتظر نمانده، به آمارهای عملیاتی اشاره کرد: هماکنون بیش از ۲۳ میلیون مترمکعب پساب برای آبیاری فضای سبز تهران استفاده میشود و مخازن متعددی نیز احداث شده است. پروژههای انتقال پساب در حال اجراست به طوری که تا پایان سال جاری، حجم انتقال پساب برای این منظور به ۵۶ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
پیرهادی در ادامه با ارائه جزئیات کمی از برنامههای آبی، اعلام کرد: طبق تفاهمنامه میان آبفا و شهرداری تهران، مقرر شده تا سال ۱۴۱۰، میزان ۱۴۵ میلیون مترمکعب پساب در اختیار فضای سبز پایتخت قرار گیرد.
وی با بیان یک مانع مهم افزود: متاسفانه از این مقدار، ۸ تصفیهخانه که در تفاهمنامه پیشبینی شده، هنوز توسط مجموعه وزارت نیرو احداث نشده و پس از ساخت آنها، انتقال این حجم از پساب ممکن خواهد شد.
رشد ۸۰۰ درصدی در استفاده از پساب
این عضو شورای شهر با اشاره به دستاورد قابلتحقق در سال جاری تاکید کرد: اما عدد ۵۶ میلیون مترمکعب که تا پایان امسال به آن خواهیم رسید، یک اقدام عملی و ملموس در این دوره مدیریت شهری است. این رقم، رشدی ۸۰۰ درصدی در حوزه استفاده از پساب را نشان میدهد؛ حجمی که در هیچ دورهای قبلی سابقه نداشته است.
پیرهادی نتیجه این اقدام را «کمک شایان به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی» و اقدامی «ماندگار» توصیف کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما تا رسیدن به هدف ۱۴۵ میلیون مترمکعب، تمام برنامهریزیها، اقدامات لازم و بودجه مورد نیاز را تعیین و تخصیص خواهیم داد. شهرداری تهران باید تکالیفش را به طور کامل انجام دهد و شورای شهر نیز به عنوان ناظر، پیگیری خواهد کرد که این تعهدات محقق شوند.