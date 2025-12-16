خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری سارق حرفه‌ای داخل خودرو در سطح شهر تهران

دستگیری سارق حرفه‌ای داخل خودرو در سطح شهر تهران
کد خبر : 1728527
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری یک سارق حرفه‌ای داخل خودرو در سطح شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت  از دستگیری یک سارق حرفه‌ای داخل خودرو در سطح شهر تهران خبر داد و اظهار داشت: این سارق جوان که به‌صورت تک‌نفره و با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت و گاها با خودرو در طول روز  به‌ویژه در مناطق شمالی شهر تهران دست به سرقت می‌زد.

وی افزود: متهم با شناسایی خودروهای پارک‌شده و بررسی محتویات داخل کابین، در صورت مشاهده اموال باارزش، با شکستن شیشه خودرو اقدام به سرقت می‌کرد.

سرهنگ سلطانی با اشاره به روند شناسایی و دستگیری متهم بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین وقوع سرقت‌های ارتکابی این متهم به سال گذشته بازمی‌گردد و نامبرده از همان مقطع در دستور کار و تحت تعقیب پلیس قرار داشته تا اینکه نهایتاً حدود یک ماه پیش طی اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، دستگیر و جهت ادامه رسیدگی به پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: با بررسی پرونده‌های موجود تاکنون ۳۰ نفر از شکات شناسایی شده‌اند و حسب دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، انتشار تصاویر و چهره بدون پوشش متهم به‌منظور شناسایی سایر شکات احتمالی صادر شده است.

وی از شهروندانی که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند درخواست کرد: در صورت شناسایی متهم، می‌توانند جهت طرح شکایت و پیگیری پرونده به پایگاه هفتم پلیس آگاهی واقع در میدان شوش، خیابان مشهدی حسن، جنب کلانتری ۱۱۶ مولوی مراجعه کنند.

سرهنگ کارآگاه سلطانی در پایان ضمن ارائه توصیه‌های پلیسی به شهروندان خاطرنشان کرد: 

شهروندان از رها کردن اموال باارزش داخل خودروحتی برای مدت کوتاه خودداری کرده و هنگام ترک وسیله نقلیه، از قفل و بسته بودن درها و شیشه‌ها اطمینان حاصل کنند.

همچنین پارک خودرو در مکان‌های روشن، پرتردد و تحت پوشش دوربین‌های مداربسته و استفاده از تجهیزات ایمنی و ضدسرقت نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری