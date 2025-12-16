مسمومیت ۵ نفر با گاز مونوکسید کربن در سرآسیاب

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۰۰:۱۲ بامداد امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سرآسیاب خیابان امام خمینی (ره) به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

با اعلام این حادثه، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو فرماندهی به محل اعزام شدند. متاسفانه در این حادثه ۵ نفر دچار علائم مسمومیت شدند که پس از ارزیابی و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، هر پنج نفر توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مرکز درمانی منتقل شدند.

انتهای پیام/