تشکیل ستاد شرایط اضطراری مدیریت بحران کشور
در پی اعلام هشدار قرمز سازمان هواشناسی کشور، ستاد شرایط اضطراری مدیریت بحران کشور به ریاست حسین ساجدی نیا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، قبل از وقوع بحران با هدف هماهنگی، برنامهریزی و تسریع در ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاههای امدادی و خدماترسان از جمله سازمان هوا شناسی، سازمان راهداری کشور، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، نیروی انتظامی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شرکتهای خدماترسان، بنیاد مسکن، راهنمایی و رانندگی، صدا و سیما و سایر نهادهای مسئول برگزار شد، آخرین وضعیت موجود بررسی و تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شد.
بر این اساس، تمامی دستگاههای عضو ستاد در حالت آمادهباش کامل قرار داشته و اقدامات لازم برای امدادرسانی سریع، تأمین ایمنی شهروندان، استمرار خدمات زیربنایی و کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.
حسین ساجدی نیا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن تأکید بر هماهنگی مستمر میان دستگاهها، از شهروندان درخواست نمودند که اخبار و اطلاعیهها را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و توصیههای ایمنی اعلامشده را جدی بگیرند.
وی در ادامه گفت: این استانها در آمادهباش کامل قرار دارند و استانهای معین برای پشتیبانی از آنها مشخص شدهاند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان مدیریت بحران کشور، ساجدینیا همچنین بر ضرورت آمادگی شهرداریها و هماهنگی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.