خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشکیل ستاد شرایط اضطراری مدیریت بحران کشور

تشکیل ستاد شرایط اضطراری مدیریت بحران کشور
کد خبر : 1728514
لینک کوتاه کپی شد.

در پی اعلام هشدار قرمز سازمان هواشناسی کشور، ستاد شرایط اضطراری مدیریت بحران کشور به ریاست حسین ساجدی نیا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، قبل از وقوع بحران با هدف هماهنگی، برنامه‌ریزی و تسریع در ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله سازمان هوا شناسی، سازمان راهداری کشور، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، نیروی انتظامی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های خدمات‌رسان، بنیاد مسکن، راهنمایی و رانندگی، صدا و سیما و سایر نهادهای مسئول برگزار شد، آخرین وضعیت موجود بررسی و تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شد. 

بر این اساس، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته و اقدامات لازم برای امدادرسانی سریع، تأمین ایمنی شهروندان، استمرار خدمات زیربنایی و کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است. 

حسین ساجدی نیا ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن تأکید بر هماهنگی مستمر میان دستگاه‌ها، از شهروندان درخواست نمودند که اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از منابع رسمی دنبال کرده و توصیه‌های ایمنی اعلام‌شده را جدی بگیرند. 

وی در ادامه گفت: این استان‌ها در آماده‌باش کامل قرار دارند و استان‌های معین برای پشتیبانی از آن‌ها مشخص شده‌اند. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت بحران کشور، ساجدی‌نیا همچنین بر ضرورت آمادگی شهرداری‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری