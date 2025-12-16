خبرگزاری کار ایران
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران هشدار داد:

وضعیت بحرانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی/ درخواست تعطیلی پروژه‌های کم‌اهمیت و اختصاص منابع به توسعه ناوگان

کد خبر : 1728418
رئیس کمیسیون عمران و حمل نقل عمومی شورای شهر تهران نسبت به فرسودگی شدید ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تأثیر آن بر رانندگان و شهروندان هشدار داد و ناپایداری مدیریتی و تغییرات مکرر مدیران را عامل ناتوانی در حل این مشکل اساسی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر تشکری‌هاشمی در صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت بحرانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، گفت: عمر مفید آن تمام شده است. ما با یک ناوگان فرسوده، خسته و مستهلک مواجه هستیم که هم رانندگان را به ستوه آورده و با تحمیل هزینه‌های زیاد، اقتصاد آنان را در معرض آسیب قرار داده و امان مردم از این وضعیت هم بریده شده است. 

وی افزود: وقتی به عنوان مسافر سوار یکی از این وسایل نقلیه می‌شویم، چه اتوبوس‌های فرسوده شهری و چه تاکسی‌های کهنه، می‌توانیم درک کنیم که نه تنها راننده زحمتکش، بلکه مسافران نیز رنج می‌برند. 

این عضو شورای شهر، فرسودگی ناوگان را یکی از منابع اصلی آلودگی هوا دانست و اظهار کرد: آلودگی‌هایی که این روزها همه از آن فریاد می‌زنیم، منشأیی جز منابع متحرک ندارد. برخی از این خودروها عمری چند برابر عمر مفید خود را پشت سر گذاشته‌اند و همچنان در معابر شهری در حال تردد هستند. 

تشکری‌هاشمی با تاکید بر ضرورت اولویت‌دهی به حل این مشکل، خطاب به اعضای شورا گفت: ما هم منابع داریم، هم اختیارات و هم شدت نیاز مردم را می‌بینیم. تقاضای من از ریاست و اعضای شورا این است که پروژه‌های کم‌اهمیت یا با اولویت پایین‌تر را کنار بگذاریم و رسماً اعلام کنیم این پروژه‌ها را تعطیل و منابعشان را به توسعه حمل‌ونقل عمومی، اعم از بار و مسافر، اختصاص می‌دهیم. 

این عضو شورا با اشاره به تغییرات سریع مدیران عامل حمل‌ونقل، خاطرنشان کرد: چند روز پیش، دو مدیرعامل در بخش حمل‌ونقل شهر تهران عوض شدند. یکی از آنان حتی به ۴۰ روز نرسید و جابجا شد. این اولین مورد نبوده و مطمئناً آخرینش نخواهد بود. مدیرعامل چندروزه نمی‌تواند برای شهر تدبیر کند و مشکل مردم را حل نماید. 

وی در پایان با عذرخواهی ضمنی از مردم، گفت: مشکل شما قابل حل است، ولی با این اتفاقات، وضعیت همان است که می‌بینید. امیدواریم عقلانیتی بر این مدیریت حاکم شود تا این شهر به درستی اداره شود. ما می‌توانیم در ماه‌های پایانی این دوره، نام نیکی از خود در شورا به جای بگذاریم.

