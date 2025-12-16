آنفولانزا در کودکان را جدی بگیرید
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی فسا با تأکید بر قدرت بالای سرایت ویروس آنفولانزا، نسبت به لزوم توجه جدی خانوادهها به علائم این بیماری در کودکان هشدار داد.
به گزارش ایلنا، زهرا منتصری، متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: ویروس آنفولانزا اغلب از طریق عطسه یا سرفه از کودکی به کودک دیگر منتقل میشود و به دلیل قدرت بالای انتقال، شیوع آن در میان کودکان بسیار سریع است.
وی افزود: آنفولانزا یک عفونت ویروسی بسیار مسری است که از راه تنفس وارد بدن شده و ریهها را تحت تأثیر قرار میدهد. این بیماری حتی قبل از شروع علائم در فرد مبتلا، به دیگران سرایت میکند و خطر انتقال آن حدود ۵ تا ۷ روز ادامه دارد.
این متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری با بیان اینکه آنفولانزا میتواند پیش از بروز علائم پخش شود و به همین دلیل گسترش آن سریعتر و آسانتر است، اظهار کرد: معمولاً آنفولانزا در کودکان کمتر از یک هفته طول میکشد، اما برخی کودکان به نوع شدیدتر این بیماری مبتلا شده و نیاز به بستری و درمان در بیمارستان دارند.
منتصری با اشاره به اینکه آنفولانزا شایعترین بیماری در فصلهای پاییز و زمستان است، گفت: تب بالا، بدندرد و سرفه از مهمترین علائم این بیماری هستند و در برخی موارد، آنفولانزا میتواند منجر به عفونت ریه شود که در صورتعدم درمان بهموقع و مناسب، حتی خطر مرگ را به دنبال دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ویروس آنفولانزا میتواند برای مدت کوتاهی روی سطوح مختلف زنده بماند؛ از جمله دستگیره درب، اسباببازیها، تلفن همراه، تبلت، خودکار و مداد، ظروف غذا و نوشیدنی.
به گزارش وبدا، این متخصص بیماریهای عفونی تصریح کرد: اگر کودکی سطحی را لمس کند که پیشتر توسط کودک دیگری آلوده شده و سپس دست خود را به دهان، بینی یا چشم بزند، احتمال ابتلا به ویروس آنفولانزا افزایش مییابد.