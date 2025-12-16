خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنفولانزا در کودکان را جدی بگیرید

آنفولانزا در کودکان را جدی بگیرید
کد خبر : 1728403
لینک کوتاه کپی شد.

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی فسا با تأکید بر قدرت بالای سرایت ویروس آنفولانزا، نسبت به لزوم توجه جدی خانواده‌ها به علائم این بیماری در کودکان هشدار داد.

به گزارش ایلنا، زهرا منتصری، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: ویروس آنفولانزا اغلب از طریق عطسه یا سرفه از کودکی به کودک دیگر منتقل می‌شود و به دلیل قدرت بالای انتقال، شیوع آن در میان کودکان بسیار سریع است. 

وی افزود: آنفولانزا یک عفونت ویروسی بسیار مسری است که از راه تنفس وارد بدن شده و ریه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری حتی قبل از شروع علائم در فرد مبتلا، به دیگران سرایت می‌کند و خطر انتقال آن حدود ۵ تا ۷ روز ادامه دارد. 

این متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری با بیان اینکه آنفولانزا می‌تواند پیش از بروز علائم پخش شود و به همین دلیل گسترش آن سریع‌تر و آسان‌تر است، اظهار کرد: معمولاً آنفولانزا در کودکان کمتر از یک هفته طول می‌کشد، اما برخی کودکان به نوع شدیدتر این بیماری مبتلا شده و نیاز به بستری و درمان در بیمارستان دارند. 

منتصری با اشاره به اینکه آنفولانزا شایع‌ترین بیماری در فصل‌های پاییز و زمستان است، گفت: تب بالا، بدن‌درد و سرفه از مهم‌ترین علائم این بیماری هستند و در برخی موارد، آنفولانزا می‌تواند منجر به عفونت ریه شود که در صورت‌عدم درمان به‌موقع و مناسب، حتی خطر مرگ را به دنبال دارد. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: ویروس آنفولانزا می‌تواند برای مدت کوتاهی روی سطوح مختلف زنده بماند؛ از جمله دستگیره درب، اسباب‌بازی‌ها، تلفن همراه، تبلت، خودکار و مداد، ظروف غذا و نوشیدنی. 

به گزارش وبدا، این متخصص بیماری‌های عفونی تصریح کرد: اگر کودکی سطحی را لمس کند که پیش‌تر توسط کودک دیگری آلوده شده و سپس دست خود را به دهان، بینی یا چشم بزند، احتمال ابتلا به ویروس آنفولانزا افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری