آنفولانزا در کودکان را جدی بگیرید

به گزارش ایلنا، زهرا منتصری، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: ویروس آنفولانزا اغلب از طریق عطسه یا سرفه از کودکی به کودک دیگر منتقل می‌شود و به دلیل قدرت بالای انتقال، شیوع آن در میان کودکان بسیار سریع است.

وی افزود: آنفولانزا یک عفونت ویروسی بسیار مسری است که از راه تنفس وارد بدن شده و ریه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری حتی قبل از شروع علائم در فرد مبتلا، به دیگران سرایت می‌کند و خطر انتقال آن حدود ۵ تا ۷ روز ادامه دارد.

این متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری با بیان اینکه آنفولانزا می‌تواند پیش از بروز علائم پخش شود و به همین دلیل گسترش آن سریع‌تر و آسان‌تر است، اظهار کرد: معمولاً آنفولانزا در کودکان کمتر از یک هفته طول می‌کشد، اما برخی کودکان به نوع شدیدتر این بیماری مبتلا شده و نیاز به بستری و درمان در بیمارستان دارند.

منتصری با اشاره به اینکه آنفولانزا شایع‌ترین بیماری در فصل‌های پاییز و زمستان است، گفت: تب بالا، بدن‌درد و سرفه از مهم‌ترین علائم این بیماری هستند و در برخی موارد، آنفولانزا می‌تواند منجر به عفونت ریه شود که در صورت‌عدم درمان به‌موقع و مناسب، حتی خطر مرگ را به دنبال دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ویروس آنفولانزا می‌تواند برای مدت کوتاهی روی سطوح مختلف زنده بماند؛ از جمله دستگیره درب، اسباب‌بازی‌ها، تلفن همراه، تبلت، خودکار و مداد، ظروف غذا و نوشیدنی.

به گزارش وبدا، این متخصص بیماری‌های عفونی تصریح کرد: اگر کودکی سطحی را لمس کند که پیش‌تر توسط کودک دیگری آلوده شده و سپس دست خود را به دهان، بینی یا چشم بزند، احتمال ابتلا به ویروس آنفولانزا افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/