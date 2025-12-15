به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سلیمانی در چهارمین همایش علمی و پژوهشی ایثار با عنوان یادواره شهید نخبه دکتر مجید تجن‌جاری که روز دوشنبه 24 آذرماه برگزارشد، گفت: این جشنواره به نام شهیدی مزین شده که قطعاً حضور معنوی او را در کنار شما عزیزان و به‌ویژه در کنار پدران و مادران بزرگوار شهدا احساس می‌کنیم. نامگذاری این همایش به نام شهید دکتر مجید تجن‌جاری، به دلیل ویژگی‌ها و خصوصیات برجسته این شهید والامقام است؛ شهیدی که از مخترعان کشور و از اساتید و متخصصان حوزه هوش مصنوعی بود و در حوزه‌هایی فعالیت داشت که امروز کشور با مسائل و نیازهای جدی در آن‌ها مواجه است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب تصریح می‌کنند که پیشرفت علمی، پایه و لازمه قطعی پیشرفت همه‌جانبه و اقتدار یک ملت است و تنها با دستیابی به قدرت و اقتدار می‌توان از هویت، حیثیت، استقلال و عزت یک ملت در برابر زورگویان و مستکبران صیانت و منافع ملی را حفظ کرد.

به گفته وی شهدای دانشمند، شهدای هسته‌ای، شهدای موشکی و شهدای جنگ‌های اخیر، در خط مقدم ایجاد قدرت و اقتدار ملی قرار داشته‌اند. علم، پایه پیشرفت همه‌جانبه کشور است و راز پیشرفت هر کشوری در اقتدار اقتصادی، سیاسی، نظامی و حتی روحیه‌ای آن نهفته است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: پژوهش باید هم برای رسیدن به قله‌های علم و ایجاد مرجعیت علمی باشد و هم در مسیر حل مسائل جاری کشور حرکت کند. رهبر معظم انقلاب هدف پژوهش را رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری و همچنین حل مسائل کنونی و آینده کشور عنوان کرده‌اند.

سلیمانی در ادامه تصریح کرد: کشور ما به رغم موانع، تحریم‌ها و فشارهای گسترده، در حوزه‌هایی همچون فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، سلول‌های بنیادی، صنایع دفاعی و موشکی، هوافضا، زیست‌فناوری، هوش مصنوعی و اقتصاد دانش‌بنیان، امروز در جمع ۱۵ کشور برتر جهان قرار دارد و این جایگاه، حاصل مجاهدت دانشمندان و شهدای نخبه است.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کنند با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها یا ترور دانشمندان می‌توانند مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف کنند، در حالی که دانش در ذهن و اندیشه دانشمندان این سرزمین نهادینه شده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه این بنیاد فعالیت‌های پژوهشی خود را در چهار محور اصلی دنبال می‌کند، گفت: شامل پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، نگاه به ایثار به‌مثابه یک نظام جامعه‌شناختی، تبدیل اسناد به داده‌های هوشمند و انجام پژوهش‌های مسئله‌محور است.

سلیمانی در پایان گفت: پژوهش باید با عمل عجین شود و بتواند در حوزه مأموریت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران نقش‌آفرین باشد و در عین حال، بستری برای ترویج، انتقال و انعکاس فرهنگ ایثار و شهادت در سایر بخش‌های نظام جمهوری اسلامی فراهم کند.

