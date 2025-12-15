کدام مبادی ورودی تهران بیشترین تصادف را تجربه کردهاند؟
رییس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور پایتخت گفت: بیشترین وقوع تصادفات تهران در مبادی ورودیهای شهر است.
به گزارش ایلنا به نقل از پلیس راهور، سرهنگ مصطفی زینیوند از فوت ۳۳ نفر به علت تصادف در منطقه ۲۱ تهران طی هشتماهه نخست امسال خبر داد و افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۸ فوتی، رشد نگرانکنندهای داشته و بیش از چهار برابر را نشان میدهد.
وی مبادی ورودی شهر تهران را از نقاط پرتصادف و پرچالش ترافیکی معرفی کرد و ادامه داد: تهران دارای ۱۸ مدخل ورودی در چهار بخش شمال، جنوب، شرق و غرب است و روزانه حدود ۲۲ میلیون سفر در شهر تهران انجام میشود.
سرهنگ زینی وند اضافه کرد: بیشترین حجم ورودیها مربوط به جنوب تهران با سهم ۳۱.۳ درصد (آزادراه خلیج فارس، جاده قدیم قم و آزادراه تهران–ساوه) است؛ پس از آن، غرب تهران با ۳۰.۷ درصد (بزرگراه شهید لشگری، بزرگراه فتح، بزرگراه شهید همدانی و بزرگراه شهید خرازی) در رتبه دوم قرار دارد؛ شرق با ۲۲.۳ درصد و شمال با ۱۵.۷ درصد سهم ورودیها را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به چالشهای جدی مبادی ورودی در حوزه ایمنی تردد، بیان کرد: کاهش سرعت ناگهانی، طراحی هندسی نامناسب، تفاوت اهداف سفر رانندگان (ورود، خروج یا عبور)، وجود کاربری های ناهمگون، نقص روشنایی، خطکشی و تابلوها، و همچنین خستگی رانندگان از جمله عوامل اصلی وقوع تصادفات در این نقاط است.
سرهنگ زینی وند در ادامه به وضعیت منطقه ۲۱ تهران پرداخت و گفت: این منطقه با وسعت ۵۴۰۰ هکتار و قرارگیری در مجاورت استان البرز، یکی از قطبهای صنعتی و پر رفت و آمد تهران است. اما به لحاظ ایمنی راه، با مشکلات جدی مواجه است.
به گفته رییس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از مجموع قربانیان امسال حوادث رانندگی منطقه ۲۱، تعداد ۹ نفر راننده یا سرنشین خودرو، ۱۲ نفر موتورسوار و ۱۲ نفر عابر پیاده بودهاند.
وی علل اصلی این حوادث را چنین بیان کرد: عدم توجه به جلو ۱۶ نفر، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ۱۴ نفر، تغییر مسیر ناگهانی ۲ نفر.
سرهنگ زینیوند خاطرنشان کرد: بیشترین تصادفات فوتی در ساعات تاریکی شب رخ داده است؛ بهگونهای که بین ساعت ۲۰ تا ۲۴ شب ۱۱ نفر، بین ساعت ۰۰ تا ۰۴ بامداد ۱۰ نفر و بین ساعت ۰۴ تا ۰۸ صبح ۴ نفر جان خود را از دست دادهاند؛ این آمار نشان میدهد که ضعف روشنایی معابر یکی از عوامل مهم در افزایش تصادفات منطقه ۲۱ است.
وی همچنین تأکید کرد: رفع نقصهای هندسی راه، ارتقای روشنایی، استانداردسازی خطکشیها و تابلوها، نصب حفاظهای ایمنی و مدیریت توقفهای حاشیهای از جمله اقداماتی است که میتواند نقش مهمی در کاهش تصادفات فوتی در مبادی ورودی تهران ایفا کند.