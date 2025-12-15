عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با ایلنا:
جایگاه زاکانی، صندلی شهرداری تهران نیست؛ تشکیل قرارگاه مشترک برای بازگشت او در دوره آتی در دستور کار قرار گرفته است
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران گفت: جریانی که در شهرداری تهران حاکم است، ممکن است به دنبال گسترش نفوذ خود در عرصه سیاست باشد. در این راستا، اگر شهروندان تهرانی به آینده شهر خود اهمیت ندهند و در انتخابات مشارکت نکنند، احتمال استمرار حکمرانی نمایشی وجود دارد.
«مهدی اقراریان» رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران در واکنش به پاسخ شهردار تهران به انتقاد مطرحشده از سوی او در صحن شورا درباره هزینهکرد منابع مالی پروژهها در قالب «حکمرانی نمایشی» و اظهاراتش مبنی بر نادرست بودن این اتهام و اینکه «در آن دنیا باید جواب بدهند»، اظهار کرد: حکمرانی نمایشی یک مفهوم کاملاً مشخص است و ابعاد گوناگون آن معلوم است. شاخصهای اندازهگیری و ارزیابی دارد. اما من توصیه میکنم دکتر زاکانی به مصاحبههای قبلی خود مراجعه کنند. ایشان در مصاحبههای قبلی خود از کلیدواژه «نمایش» در خصوص اقدامات و فعالیتهای رقبای سیاسی خود استفاده کرده بودند؛ یعنی این کلیدواژه در صحبتهای دکتر زاکانی در گذشته وجود داشته است.
وی افزود: آیا میتوان مشکلات امروز کشور را نادیده گرفت؟ ما در حکمرانی نمایشی این موضوع را مطرح میکنیم که به جای حرکت به سمت نیروهای تخصصی، شاهد این هستیم که افرادی بدون سابقه و تجربه لازم، به مسند مدیریتهای شهر تهران قرار میگیرند.
اقراریان در ادامه خاطرنشان کرد: جریان سیاسی آقای زاکانی امروز در شهر تهران مستقر شده است. من فقط به یک نمونه اشاره میکنم؛ شما در حوزه تخصصی تحت عنوان معاونت خدمات شهری و محیط زیست ملاحظه فرمایید که در همین دوره، سه بار معاون آن تغییر کرد. هر سه عزیزی که در این جایگاه قرار گرفتهاند، با وجود اینکه افراد محترمی هستند و در حوزه تخصصی خود قطعاً کسانی هستند که حرفی برای گفتن دارند، اما بدون ارتباط با موضوع خدمات شهری به این جایگاه منصوب شدهاند.
این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: در مورد بخشهای مختلف شهرداری هم همین وضعیت وجود دارد. من فکر میکنم آفت امروز کشور این است که افرادی مانند دکتر زاکانی در صندلیهایی نشستهاند که جایگاهشان در آنها نیست. به عبارتی، اگر امروز در حوزه حکمرانی کشور با چالش مواجه هستیم و حکمرانی نمایشی را مشاهده میکنیم، به دلیل این است که افراد در جایگاههای مناسب خود قرار نگرفتهاند.
اقرایان یادآوری کرد: به عنوان مثال، دلار امروز بالای ۱۲۰ هزار تومان و سکه بالای ۱۲۰ میلیون تومان است. این بخشی از وضعیتی است که به خاطر نشستن افراد در جایگاههای نامناسب برای اداره کشور به وجود آمده است. من معتقدم که دکتر زاکانی و جریان سیاسی ایشان که امروز هیئت حاکمه شهرداری تهران هستند، یکی از مصادیق افرادی هستند که در جایگاههای نادرست قرار گرفتهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر میکنید در دور بعد هم آقای زاکانی دوباره شهردار تهران شوند، گفت: به نظر میرسد که موضوع تشکیل قرارگاه مشترک برای بازگشت آقای زاکانی به شهرداری تهران، به طور جدی در دستور کار قرار دارد. این اقدام نشان میدهد که جریان سیاسی مرتبط با ایشان، به طور فعال در حال برنامهریزی برای انتخابات آینده است.
اقراریان در این رابطه افزود: در مصاحبهای که مسئول ستاد انتخاباتی ایشان داشتند، به وضوح اشاره شده است که این جریان در شهرداری تهران مستقر است. این امر میتواند شائبههایی را درباره استفاده از امکانات و زیرساختهای شهرداری در راستای اهداف انتخاباتی ایجاد کند. در این شرایط، این نگرانی وجود دارد که منابع شهرداری به نفع یک جریان سیاسی خاص مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، این مسائل به نوعی نشاندهنده چالشهای حکمرانی و نحوه مدیریت و استفاده از منابع عمومی در راستای منافع سیاسی است که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر انتخابات آینده داشته باشد.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: عدم مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات شهری و بیتفاوتی نسبت به آینده شهر، میتواند تأثیر قابل توجهی بر انتخاب شهردار داشته باشد. در صورتی که مردم نسبت به وضعیت شهر و انتخابهای مدیریتی بیتوجه باشند، ممکن است افرادی که شایستگی لازم را ندارند، به راحتی بر کرسی شهرداری نشسته و از شرایط استفاده کنند.
اقراریان تاکید کرد: تلاش برای ترغیب مردم به مشارکت و انتقال پیام اینکه رویکردهای گذشته نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروزی شهر باشد، ضروری است. با افزایش آگاهی و مشارکت فعال شهروندان، میتوان به ایجاد تغییرات مثبت در مدیریت شهری کمک کرد و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری نمود.
به گفته وی، تغییر رویکردها در مدیریت شهر تهران ضروری است. عهد نجات تهران که مطرح شده، فرصتی است برای گرد هم آمدن دلسوزان شهر فارغ از نگرشهای سیاسی و جناحی. هدف این است افرادی که دغدغههای واقعی شهر را دارند، بتوانند در کنار هم قرار گیرند و برای بهبود وضعیت تهران همکاری کنند.
اقراریان در پایان گفت: این رویکرد میتواند به شورای هفتم کمک کند تا بر اساس عقلانیت و تخصصگرایی عمل کند و از سیاستزدگی و جناحبندیهای متعارف پرهیز کند. با ایجاد یک فضای همگرایی و همکاری، میتوان به ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و حل چالشهای شهری کمک کرد. این تغییر در نگرش میتواند به برقراری اعتماد عمومی و افزایش مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها منجر شود.