هشدار نارنجی هواشناسی برای ۳۰ استان

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در تمام کشور (به استثنای سیستان و بلوچستان) از امروز تا جمعه خبر داد.

در این مدت وقوع بارش برف یا باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ در مناطق مستعد، پدیده مه و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

این سامانه موجب لغزندگی و انسداد جاده‌ها و گردنه‌های برف‌گیر، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، مه‌گرفتگی و اختلال در حمل‌ونقل و تأمین انرژی می‌شود.

بر اساس این هشدار سازمان هواشناسی توصیه کرده است هموطنان در این مدت از سفر‌های غیرضروری، حضور در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها خودداری، و خودرو‌های خود را مجهز به وسایل زمستانی کنند و دستگاه‌های اجرایی برای برف‌روبی و کنترل سیلاب آمادگی کامل داشته باشند.

انتهای پیام/