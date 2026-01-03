خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

سرنوشت مافیای جای پارک در تهران؛ تذکرات مکرر فایده نداشت

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: فروش جای پارک را به کرات در سطح شهر مشاهده کرده‌ایم و به‌طور مکرر در شورا تذکر داده‌ایم که در حق مردم اجحاف می‌شود و عملی خلاف قانون صورت می‌گیرد، اما جز در دو سه منطقه این مساله نادیده گرفته شد.

جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص مافیای جای پارک در شهر تهران و فعالیت افرادی که به‌صورت خودسرانه اقدام به فروش جای پارک در معابر شهری می‌کنند، به خبرنگار ایلنا گفت: این موضوع را به کرات در سطح شهر مشاهده کرده‌ایم و به‌طور مکرر در شورا تذکر داده‌ایم که در حق مردم اجحاف می‌شود و عملی خلاف قانون صورت می‌گیرد. شهرداری تهران و سازمان ترافیک موظف بوده‌اند که پارک حاشیه‌ای را در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران راه‌اندازی کنند. 

به گفته وی متاسفانه علی‌رغم چهار سال و نیم که ما به‌طور مستمر به شهرداری تهران تذکر دادیم و در بازدیدها و نظارت‌های ستاد این موضوع را اعلام کردیم که این اقدام  خلاف قانون است و شما موظف به راه‌اندازی پارک حاشیه‌ای، نظارت بر آن و برخورد با متخلفان هستید، باید بگوییم که تنها در حدود دو یا سه منطقه اقداماتی صورت گرفته و باقی شهر در این زمینه نادیده گرفته شده است.

هاشمی تشکری در ادامه افزود: این در حالی است که شهرداری تهران از هزاران میلیارد تومان درآمدی که می‌توانسته به دست آورد، مردم شهر را از حق و حقوق خود محروم کرده است. 

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از سوی دیگر، عده‌ای به‌طور غیرقانونی از عدم مدیریت در این بخش سوءاستفاده می‌کنند و با دریافت مبالغ گزاف، از این شرایط بهره‌برداری می‌کنند.

او افزود: این فضاهای مدیریت نشده، منجر به ظهور افرادی طمعکار شده است که از این بی‌نظمی حداکثر سوءاستفاده را می‌برند. بنابراین، لازم است که به دنبال ناکارآمدی‌ها، کوتاهی‌ها و عدم انجام وظایف مدیرانی باشیم که عملکردشان به ایجاد این وضعیت منجر شده است.

