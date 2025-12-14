به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ مرتضی ایمانی، معاون مرکز پشتیبانی و عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح خبر گفت: کارآگاهان یگان گشت آشکار پلیس آگاهی تهران در یک عملیات فوری و شبانه، سه نفر از زورگیران را که قصد سرقت و ایجاد رعب در یکی از بزرگراه‌های شرقی پایتخت داشتند، دستگیر کردند. این افراد پس از تعقیب قانونی و مقاومت در برابر کارآگاهان، با شلیک تیر هوایی متوقف شدند.

سرهنگ مرتضی ایمانی افزود: کارآگاهان گشت آشکار پلیس در ساعت ۰۴:۱۰ بامداد روز سیزدهم آذرماه، حین گشت‌زنی در محدوده بزرگراه بسیج، به یک دستگاه خودروی کوییک نقره‌ای با پلاک ۶**ن۷* ایران۶۰ مشکوک شدند که مقابل خودروی پرایدی متوقف شده بود و سه نفر از سرنشینان آن به حالت پیاده در کنار خودرو ایستاده بودند. کارآگاهان به محض نزدیک شدن، شاهد فرار ناگهانی متهمان شدند.

معاون عملیات پلیس آگاهی در ادامه بیان کرد: در بررسی اولیه، راننده خودروی پراید اعلام کرد که سرنشینان کوییک لحظاتی پیش قصد زورگیری و گرفتن اموال وی را داشته‌اند. کارآگاهان واحد گشت بلافاصله با خودرو سازمانی وارد تعقیب قانونی شدند و با استفاده از بلندگو و آژیر، دستور توقف را اعلام کردند، اما راننده خودروی کوییک با حرکات خطرناک و سرعت بالا در مسیر بزرگراه امام علی به فرار ادامه داد و باعث ایجاد بی‌نظمی در عبور و مرور شد.

سرهنگ ایمانی با بیان اینکه کارآگاهان پلیس با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی به سمت لاستیک‌های خودرو کردند، گفت: پس از طی مسافتی، خودروی کوییک متوقف شد و در ادامه متهمان دستگیر شدند. در بازرسی صورت‌گرفته از خودروی کوییک، کارآگاهان موفق به کشف سه قبضه سلاح سرد، سه دستگاه تلفن همراه سامسونگ، سه دستگاه تلفن همراه آیفون و سه بطری مشروبات الکلی شدند.

سرهنگ مرتضی ایمانی در پایان تأکید کرد: «پلیس آگاهی تهران با به‌کارگیری واحدهای واکنش سریع و گشت‌های هدفمند، در برابر جرائم خشونت‌آمیز و زورگیری‌ها هیچ‌گونه تساهلی ندارد. مأموران ما در این عملیات با اشراف میدانی و اقدام قانونی، موفق شدند امنیت عمومی منطقه را در کمترین زمان برقرار کنند.» وی افزود: «برخورد با افرادی که با انجام رفتارهای مجرمانه امنیت شهروندان را مختل می‌کنند، در اولویت اقدامات پلیس آگاهی قرار دارد و متهمان پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.»

