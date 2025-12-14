به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اعظم کریمی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر که با حضور استاندار بوشهر برگزار شد، گفت: استقرار پایگاه‌های نیروهای هوایی ـ دریایی ارتش و سپاه پاسداران در این استان، علاوه بر تضمین امنیت پایدار خلیج فارس، بستر ارزشمندی برای توسعه فناوری‌های دریایی، صنایع پشتیبان و اشتغال تخصصی جوانان فراهم کرده است.

وی افزود: در کنار این ظرفیت راهبردی، صنعت کشتی‌سازی و تعمیرات شناور به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد دریامحور، می‌تواند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه زنجیره ارزش و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی داشته باشد.

کریمی اظهار داشت: بهره‌گیری از توان جوانان خلاق در حوزه طراحی، ساخت، تعمیر و تجهیزات دریایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصادی استان بوشهر است. از سوی دیگر، حضور گسترده صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان، نیازمند نیروی انسانی ماهر، آموزش‌دیده و منطبق با استانداردهای روز جهانی است. در این راستا، آموزش‌های تخصصی مورد نیاز صنایع دریایی و شرکت‌های نفت و گاز از جمله در حوزه‌های ایمنی، تعمیرات تخصصی، بهره‌برداری، لجستیک، خدمات فنی و فناوری‌های نوین، باید به‌صورت هدفمند و مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار طراحی و اجرا شود.

مدیرکل طرح های ملی جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان با رویکرد توانمندسازی و مهارت‌محوری، از طریق طرح مهتا در زمینه مهارت‌آموزی و آماده‌سازی شغلی جوانان بستر مناسبی برای پیوند آموزش، اشتغال و کارآفرینی را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: این طرح‌ که شمار زیادی از سربازان تاکنون در آن آموزش دیده اند و در بازدید میدانی امروز از چندین پایگاه از نزدیک بازدید کردم گواه ظرفیت خوب استان و رتبه نخست در دستیابی به اهداف این طرح است و انتظار می رود با بسیج همه امکانات موجود از زیرساخت آموزشی مناسب استان علاوه بر سربازان برای آموزش جوانان نیز بهره گرفته شود ‌در این راستا معاونت جوانان حمایت خواهد کرد.

کریمی گفت: همچنین طرح می‌تواند با تمرکز ویژه بر ظرفیت‌های بومی استان بوشهر در حوزه‌های دریایی، کشتی‌سازی و انرژی، در ادامه گسترش یابد.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی نیز، امنیت پایدار، زیرساخت‌های بندری و ظرفیت‌های فرهنگی استان، فرصت‌های جدیدی برای کارآفرینی جوانان در حوزه خدمات، صنایع خلاق و گردشگری تخصصی ایجاد کرده است که نیازمند حمایت نهادی و تسهیل‌گری استانی است.

مدیرکل طرح های ملی جوانان تاکید کرد: بی‌تردید، تحقق این اهداف مستلزم هم‌افزایی میان استانداری بوشهر، نیروهای مسلح مستقر در استان، وزارت ورزش و جوانان، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و … است تا بتوان اکوسیستم جامعی برای تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه کارآفرینی جوانان و پاسخ به نیازهای راهبردی کشور ایجاد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با تکیه بر این ظرفیت‌ها و با اعتماد به توان و خلاقیت جوانان بوشهری، استان بوشهر به الگویی موفق در توسعه اقتصاد دریامحور، اشتغال تخصصی و کارآفرینی جوانان در کشور تبدیل شود.

همچنین در جلسه ستاد ساماندهی محمد طاهر عباسی مجری طرح مهارت اموزی تا اشتغال گزارشی مستندی از روند اجرای طرح ارایه داد.

بر اساس این گزارش تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر از سربازان در این استان آموزش دیدند.

همچنین یادبود طرح شهید باقری در بوشهر در پایان ستاد به ثبت رسید.

