خبرگزاری کار ایران
English العربیه
آماده‌باش مدیریت بحران در جنوب و جنوب‌غرب کشور همزمان با بارش‌های سنگین

کد خبر : 1727479
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های شدید از روز دوشنبه تا جمعه در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی کشور، از اعلام آماده‌باش کامل به استان‌های در معرض خطر خبر داد و بر ضرورت پرهیز مردم از ترددهای غیرضروری و نزدیک‌شدن به رودخانه‌ها تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسین ظفری با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها بارش‌های سنگینی از روز دوشنبه تا جمعه مناطق جنوبی و جنوب‌غرب کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، گفت: استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان و مناطق جنوبی استان کرمان بیشترین تأثیر را از این سامانه بارشی خواهند داشت.

وی افزود: به همین منظور طی نامه‌ای به این استان‌ها، آماده‌باش اعلام شده و استانداران نیز با صدور دستور، ستادهای مدیریت بحران را در سطح استان و در برخی مناطق در سطح شهرستان‌ها تشکیل داده‌اند.

ظفری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌ شده تصریح کرد: آمادگی دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته، سناریوهای مواجهه با این بارش‌ها بررسی و تمرین شده و کلیه دستگاه‌های امدادی، عملیاتی، اجرایی، خدمات‌رسان و انتظامی در حالت آماده‌باش کامل و ۱۰۰ درصد قرار دارند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: مرخصی نیروها و مدیران دستگاه‌های مرتبط تا پایان شرایط اضطرار لغو شده و ماشین‌آلات سنگین راهداری و امدادی نیز در نقاط و مسیرهایی که احتمال خطر وجود دارد، مستقر خواهند شد تا عملیات و خدمات‌رسانی به‌صورت فعال انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم اقدامات فوری در نقاط پرخطر گفت: به‌ طور ویژه تأکید شده است در مناطقی که ظرفیت آب‌گذری مناسبی ندارند، لایروبی فوری، سریع و اضطراری انجام شود.

ظفری در پایان با درخواست از مردم خاطرنشان کرد: با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال بروز خسارت، از نزدیک‌شدن به رودخانه‌ها و دهانه پل‌ها خودداری کنند، در صورت امکان از انجام سفر در این ایام پرهیز داشته باشند و همچنین به دلیل احتمال بروز خطر، از صعود به ارتفاعات اجتناب کنند. امیدواریم با مشارکت مردم و تلاش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، این بارش‌ها را با ایمنی کامل و با آورده آبی مناسب پشت سر بگذاریم.

