پیام تسلیت وزیر علوم در پی درگذشت کامران فانی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درگذشت استاد کامران فانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی در این پیام تسلیت نوشت: درگذشت استاد کامران فانی، دانشی مردی که با کتاب زیست و از خواندن، دانستن و فهمیدن سیر نمی‌شد را به محضر ارباب علم و فضیلت تسلیت عرض می‌کنم.

اهل دانشی که استاد فانی را ملاقات کرده بودند به راستی شهادت می‌دهند که در عصرِ علم تک‌بعدی و نافضیلتِ تک‌رشته‌ای بودن، او جهانی بود بنشسته در گوشه‌ای و دائرة‌ المعارفی بود ناطق.

امید که نسل معنوی و علمی او به پهنای ایران فرهنگی امتداد یابد.کامران فانی فهرست‌نویس و کتابشناس نامدار شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ بعداز طی یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.

