خبرگزاری کار ایران
امدادرسانی به ۳۵ نفر گرفتار در کولاک اندیکا

معاون امداد و نجات هلال‌احمر خوزستان گفت: ۳۵ نفر گرفتار در برف و کولاک روستا‌های شهرستان اندیکا طی ۲۴ ساعت گذشته امدادرسانی و اسکان داده شدند.

به گزارش ایلنا، امیر عباس نجفی بیان کرد: ۳۵ نفر گرفتار در برف و کولاک روستا‌های چشمه‌بردی، رامشیر و ماهور تاراز از توابع شهرستان اندیکا امدادرسانی شدند.

وی عنوان کرد: پس از اعلام حادثه چهار تیم عملیاتی امداد و نجات با ۲ خودروی پشتیبانی و یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر شهرستان اندیکا و پایگاه امداد و نجات بین شهری تاراز به مناطق مورد نظر اعزام شدند.

نجفی افزود: بسته‌ها غذایی شامل کنسروجات، آب معدنی و نان میان خانوار‌های آسیب‌دیده توزیع شد.

 از اواسط هفته گذشته سامانه بارشی در خوزستان فعال شده است.

