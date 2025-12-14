پیدا شدن نوجوان مفقودی در ارتفاعات ریگان پس از ۱۵ ساعت جستوجو
مدیرعامل هلالاحمر کرمان اعلام کرد: پس از ۱۵ ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی و همکاری مردم محلی، نوجوان مفقودشده در ارتفاعات ریگان، شناسایی شد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل هلالاحمر کرمان اعلام کرد: روز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴؛ گزارش مفقودی یک نوجوان ۱۳ساله در ارتفاعات کوهستانی بخش رحمت آباد شهرستان ریگان به هلالاحمر اعلام شد و بلافاصله ۷ تیم امداد و نجات از شهرستانهای ریگان، بم، نرماشیر، تیم آنست و پهبادی به منطقه اعزام شدند.
او افزود پس از ۱۵ ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی و همکاری مردم محلی، نوجوان مفقودشده در ارتفاعات شناسایی و به دامنه کوه منتقل شد و برای انجام معاینات پزشکی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.