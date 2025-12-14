خبرگزاری کار ایران
کشف کلاهبرداری ۷۴۰ میلیاردی در البرز

فرمانده انتظامی استان البرز از کشف پرونده کلاهبرداری ۷۴۰ میلیارد ریالی و دستگیری متهم اصلی این پرونده در این استان خبر داد ‎.

به گزارش ایلنا، سردار «حمید هداوند» در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: برابر گزارش واصله از اداره غله و خدمات بازرگانی استان البرز مبنی بر ثبت غیرواقعی مقادیر زیادی گندم در سامانه سیفا و تخلف یکی از کارکنان این اداره و کلاهبرداری صورت گرفته رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. 

وی بیان کرد: در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد یکی از کارکنان اداره غله استان که به عنوان کاربر باسکول مسئول ثبت ورودی گندم و روغن در سامانه سیفا بوده با همدستی یکی از رانندگان کامیون و با تبانی صورت گرفته بدون اینکه گندم و روغن بارگیری شده را به اداره غله وارد کنند، مسئول مربوطه بصورت غیر واقعی اقدام به ثبت بار در سامانه سیفا کرده و از این طریق گندم و روغن بارگیری شده را در محل دیگری به فروش می‌رسانند. 

این مقام ارشد انتظامی افزود: برابر بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان و گزارش اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز مشخص گردید طی بازه زمانی ۲ سال اخیر مجموعا ۱۲۲ مورد بارگیری گندم از استان‌های مختلف با مجموع وزن بیش از ۳ تن و ۴۰۰ کیلوگرم و همچنین ۲ محموله روغن خام آفتابگردان نیز بارگیری و با کاربری کاربر متخلف واحد باسکول در سامانه سیفا صورت پذیرفته است. 

سردار هداوند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این پرونده کلاهبرداری را ۷۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند گفت: متهم این پرونده پس از لو رفتن اقدام به متواری شدن نمود که ماموران با انجام چندین روز تلاش شبانه روزی و جابجایی متهم در دو سه استان کشور سرانجام وی را دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل کردند. 

وی تصریح کرد: در ادامه روند رسیدگی به پرونده همدست کلاهبردار نیز دستگیر و در بررسی‌های صورت گرفته توسط ماموران مشخص گردید این افراد با فروش اموال بیت المال چندین خودروی لوکس و منزل مسکونی را به نام اقوام خود خریداری کرده که همه این اموال توسط پلیس توقیف گردید. 

فرمانده انتظامی استان در پایان گفت: پلیس با افرادی که بخواهند امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازند برابر قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان تقاضا داریم هرگونه موارد و موضوعات مشکوک را در اسرع وقت طی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ با ما در میان بگذارند. 

