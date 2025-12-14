خبرگزاری کار ایران
امشب، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون ارشد

مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی امشب پایان می یابد.

به گزارش ایلنا، متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، می‌توانند برای شرکت در این آزمون به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

 فرآیند ثبت‌نام متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد تا ساعت ۲۴ امروز یکشنبه، ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس قرار گرفت.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

 

