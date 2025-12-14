به گزارش ایلنا، این سازمان در متن پاسخ خود به گزارش شماره ۵۴ مورخ ۱۷ آذر ۱۴۰۴ کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره «بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت»، آورده است: بر اساس متن گزارش کمیسیون، آتش‌سوزی جنگل‌های الیت در سه مرحله و در مناطق مختلف رخ داده و در هر مرحله با حضور و تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، نیروهای واکنش سریع و همراهی نیروهای بومی و مردمی مهار و اطفا شده است. با این حال، در بخش دیگری از گزارش، از «انفعال سازمان حفاظت محیط زیست» در مواجهه با بحران یاد شده که این ادعا با محتوای پیشین گزارش در تناقض آشکار است.

سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده است: از ساعات ابتدایی وقوع آتش‌سوزی، نیروهای عملیاتی و محیط‌بانان استان مازندران به همراه نیروهای کمکی از استان‌های تهران، گلستان، البرز و قزوین در منطقه حضور فعال داشته‌اند و با بسیج امکانات، هماهنگی بین دستگاهی، بهره‌گیری از بالگردها و هواپیماهای آب‌پاش و حتی استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، در مهار آتش‌سوزی نقش مؤثر ایفا کرده‌اند همچنین برخی معاونان سازمان به‌صورت شبانه‌روزی در محل حادثه حضور و در مدیریت بحران مشارکت مستقیم داشته‌اند.

ه نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در بخش دیگری از این پاسخ، سازمان حفاظت محیط زیست به بند مربوط به «عدم صدور مجوز پاکسازی درختان افتاده» اشاره کرده و توضیح داده است که این موضوع نه ناشی از سلیقه مدیریتی، بلکه مبتنی بر حکم صریح قانون است. مطابق ماده ۳۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع بوده و برداشت درختان افتاده یا شکسته صرفاً در شرایط خاص و فقط توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور امکان‌پذیر است.

این سازمان همچنین با استناد به شواهد علمی و تجربیات جهانی تاکید کرده است که بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌های جنگلی منشأ انسانی دارند و نسبت دادن این حوادث به وجود چوب‌های افتاده، نادیده گرفتن نقش عوامل انسانی و زمینه‌سازی برای بهره‌برداری از جنگل‌های بکر و کهنسال کشور است. به گفته کارشناسان، چوب‌های افتاده نه‌تنها عامل اصلی گسترش آتش نیستند بلکه با حفظ رطوبت، کاهش سرعت گسترش حریق، جلوگیری از سیلاب و تکمیل چرخه‌های اکولوژیک، نقش مهمی در پایداری جنگل دارند.

در پایان، سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داده است که تقلیل مسئله آتش‌سوزی به «چوب‌های افتاده» می‌تواند به کمرنگ شدن مسئولیت انسانی و مشروعیت‌بخشی به برداشت چوب از جنگل‌های بکر منجر شود. این سازمان خواستار اصلاح روایت‌های نادرست، پرهیز از استفاده ابزاری از بحران‌ها و تدوین و اجرای فوری طرح ملی مدیریت پایدار جنگل‌ها بر پایه اصول علمی و بوم‌شناختی شده است تا حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و دیگر جنگل‌های کهنسال کشور تضمین شود.

انتهای پیام/