به گزارش ایلنا، سیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران‌ در تشریح حادثه آتش‌سوزی سینمای قدیمی و متروکه در خیابان لاله‌زار اظهار کرد: ساعت ۶:۵۶ دقیقه صبح امروز -۲۳ آذرماه ۱۴۰۴- وقوع یک مورد آتش‌سوزی در یک سینمای متروکه واقع در خیابان لاله‌زار، نرسیده به خیابان جمهوری اعلام شد. بلافاصله پنج ایستگاه آتش‌نشانی به همراه نردبان هیدرولیکی و خودروی تنفسی به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان ظرف مدت سه دقیقه به محل رسیدند.

وی افزود: محل حادثه، یک سینمای بسیار قدیمی دو طبقه با سقف‌های شیروانی و سازه‌های تیرچوبی بود که به طور کامل شعله‌ور شده بود. آتش به چند انبار مجاور نیز سرایت کرده بود که آن‌ها هم دارای سقف‌های شیروانی بودند. درمجموع حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ مترمربع از سقف‌ها دچار حریق شده و بخش‌هایی از آن نیز تخریب شده بود. متراژ سقف ها بسیار زیاد بود و چون تیر چوبی بود باعث شده بود آتش شعله‌ور شود.

ملکی ادامه داد: در انبارهای مجاور، اجناس در راه‌پله‌ها چیده شده بود که این موضوع تردد و عملیات نیروها را با دشواری همراه کرده بود، با این حال آتش‌نشانان موفق شدند بخش عمده‌ای از عملیات شعله‌زنی را انجام دهند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه مصدومیت یا مشکل عملیاتی گزارش نشده و نیروها هم‌اکنون در مراحل پایانی عملیات اطفا و شعله‌زنی قرار دارند و بخش زیادی از آتش مهار شده است.

به گزارش شهر، سینما ایران ازجمله سینماهای قدیمی تهران در خیابان لاله زار است که در سال ۱۳۳۵ تأسیس شده است. ظرفیت سینما ۱۲۰۰ صندلی بود و سینما در سال ۱۳۷۰ به دستور وزارت ارشاد از گردش کار خارج شد.

انتهای پیام/