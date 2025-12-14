خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

ورود سامانه جدید بارشی از فردا

ورود سامانه جدید بارشی از فردا
سازمان هواشناسی امروز برای برخی استان‌های واقع در نوار شمالی و همچنین جنوب و جنوب شرق کشور بارندگی پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (یکشنبه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات شمال استان خراسان شمالی، مناطقی از خراسان رضوی و خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جنوب شرق فارس بارش ادامه خواهد داشت. همچنین در برخی نقاط کردستان بارش پراکنده برف و باران دور از انتظار نیست.

فردا (دوشنبه) با ورود سامانه بارشی دیگری از جنوب کشور برای استان های بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب اصفهان، شرق خوزستان، هرمزگان، کرمان، یزد و مناطقی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی و جنوب سیستان و بلوچستان بارش پیش بینی می شود. همچنین روز دوشنبه در استان گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده ادامه خواهد داشت.

سه شنبه و چهارشنبه علاوه بر مناطق فوق، در شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق کشور نیز بارش ادامه دارد.

روز پنجشنبه سامانه بارشی در جنوب و مرکز کشور فعال خواهد بود. همچنین برای شمال شرق کشور و سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی می‌شود. بارش در مناطق جنوبی به‌صورت رگبار و رعد وبرق و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به‌صورت برف است و احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر متلاطم و مواج خواهد بود.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، از بعدازظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۰ و کمینه دمای آن به,چهار درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

