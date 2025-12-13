بازار برنج آرام میگیرد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش سرعت توزیع برنج وارداتی و کاهش فشار قیمتی در بازار خبر داد و تأکید کرد که تعادل عرضه و تقاضا برقرار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سیدیاسر رایگانی با اشاره به تصمیمات اخیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، اعلام کرد: با تصمیم این کارگروه، تمامی واردکنندگان مکلف شدهاند برنج وارداتی خود را بر اساس نرخ تالار دوم ارز قیمتگذاری و عرضه کنند که این موضوع نقش مؤثری در ساماندهی بازار برنج خواهد داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بیش از یک میلیون تن برنج وارداتی در سال جاری وارد کشور شده است، افزود: اجرای این سیاست موجب افزایش سرعت توزیع برنج وارداتی در بازار میشود و بهطور طبیعی نرخ برنج داخلی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
رایگانی تأکید کرد: با توجه به اینکه استانداران استانهای مرزی نیز اختیار انجام واردات برنج را دارند، تأمین نیاز بازار بهصورت مناسب و سریع انجام خواهد شد و عرضه و تقاضا به شکلی تنظیم میشود که قیمت برنج قطعاً کمتر از شرایط فعلی خواهد بود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص برنجهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شدهاند، تصریح کرد: در حال حاضر این نوع برنج در بازار مصرف وجود ندارد، اما در صورت وجود نیز صرفاً باید به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده شود و امکان عرضه مستقیم در بازار آزاد را ندارد.
وی همچنین درباره مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ تالار دوم توضیح داد: دولت این مابهالتفاوت را بهعنوان یارانه به دهکهای مشمول پرداخت میکند تا از معیشت خانوارها حمایت شود و آثار نوسانات قیمتی به حداقل برسد.