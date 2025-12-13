سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بیش از یک میلیون تن برنج وارداتی در سال جاری وارد کشور شده است، افزود: اجرای این سیاست موجب افزایش سرعت توزیع برنج وارداتی در بازار می‌شود و به‌طور طبیعی نرخ برنج داخلی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رایگانی تأکید کرد: با توجه به اینکه استانداران استان‌های مرزی نیز اختیار انجام واردات برنج را دارند، تأمین نیاز بازار به‌صورت مناسب و سریع انجام خواهد شد و عرضه و تقاضا به شکلی تنظیم می‌شود که قیمت برنج قطعاً کمتر از شرایط فعلی خواهد بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص برنج‌هایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر این نوع برنج در بازار مصرف وجود ندارد، اما در صورت وجود نیز صرفاً باید به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده شود و امکان عرضه مستقیم در بازار آزاد را ندارد.

وی همچنین درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ تالار دوم توضیح داد: دولت این مابه‌التفاوت را به‌عنوان یارانه به دهک‌های مشمول پرداخت می‌کند تا از معیشت خانوارها حمایت شود و آثار نوسانات قیمتی به حداقل برسد.