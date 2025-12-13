خبرگزاری کار ایران
نتایج آزمون وکالت ۱۴۰۴ تا فردا اعلام می‌شود

سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ حداکثر تا فردا یکشنبه ۲۳ آذر ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم کیانی‌هرچگانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: نتایج آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. 

وی تصریح کرد: آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه با صحت و سلامت کامل با حضور بیش از ۹۸ هزار داوطلب به‌صورت هم‌زمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد.

 

