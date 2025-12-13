گسترش مراکز شهردخت برای دختران به ۶ مرکز

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه پروژه‌های توسعه و بهسازی زیرساخت‌های کارآفرینی، توانمندسازی و فراغتی بانوان شهر تهران همزمان با یکصد و نود و پنجمین پویش امید و افتخار امروز -شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران برگزار شد.

زاکانی در این مراسم با اشاره به نقش بی‌بدیل بانوان در مدیریت شهری، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد بانوان شاغل در شهرداری تهران دارای تحصیلات عالی هستند و چنین بافت جمعیتی دانش‌محور در کمتر مجموعه‌ای دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری در تمام ابعاد زندگی مردم، از تولد تا پس از مرگ، حضور مستقیم یا غیرمستقیم دارد، افزود: این مواجهه می‌تواند رضایتمندی و آرامش برای شهروندان به ارمغان آورد یا خدای ناکرده مشکلاتی جدی ایجاد کند.

شهردار تهران با اشاره به افتتاح‌های صورت‌گرفته در این مراسم، اظهار داشت: این فعالیت‌ها گوشه‌ای از کارهای انجام‌شده توسط بانوان در شهرداری در شورای ششم است. توجه به همه ابعاد زندگی و نقش زن که به زیبایی «جریان زندگی» نامیده شده، جامعه را به پیشرفت و قله‌های بلند رهنمون می‌کند.

زاکانی تصریح کرد: مسئولیت‌های متعددی متوجه مدیریت شهری و به ویژه بانوان است. در این دوره، تلاش کردیم حداقل‌های رفاهی را برای بانوان همکار فراهم کنیم و از ظرفیت بی‌نظیر آنان در حوزه‌های مدیریتی، اجرایی و مشاوره‌ای استفاده کنیم.

وی با اشاره به نقش مهم «مرکز بانوان» در مدیریت شهری تهران گفت: این مرکز مأموریت دارد تا برای بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰ بانوی شاغل در شهرداری تهران برنامه‌های ویژه‌ای جهت توانمندسازی، رشد فردی و خانوادگی تدوین کند و این مهم جز با مشارکت خود بانوان و الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س) محقق نمی‌شود.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: تحول درون‌زاد در مدیریت شهری، بدون نقش پیشران بانوان ممکن نیست. دقت، نظم‌پذیری و سایر قابلیت‌های بانوان می‌تواند مدیریت شهری را به سمت تکامل سوق دهد.

زاکانی با تقدیر از نقش بی‌بدیل بانوان در مدیریت شهری، گفت: توانمندی‌های درونی مجموعه شهرداری جز با پرچمداری بانوان در فرآیند تحول ممکن نیست و این نکته‌ای بسیار مهم است.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: خواسته من این است که مجموعه بانوان گرامی‌ شاغل در شهرداری تهران، بار مسئولیت‌های بزرگ‌تری را برعهده بگیرند. آنان باید پیشگام تحول در سه حوزه؛ تحول ساختاری در درون شهرداری، تحول کالبدی در شهر و تحول نرم‌افزاری در حوزه سبک زندگی، مشارکت‌پذیری مردم، فناوری و ایجاد شهر هوشمند باشند.

زاکانی افزود: حضور بانوان در دوره‌های بحرانی و پس از آن، از جمله در بازسازی‌های جنگ ۱۲ روزه نشان داد که فعالیت‌های مدیریت شهری متوقف نشده و زنان سهم قابل توجهی در تداوم خدمات و پیشبرد برنامه‌های شهری داشته‌اند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی دوره ششم مدیریت شهری بانوان بیشترین تلاش و خدمت به شهروندان را داشتند. امیدوارم بانوان شهرداری در مسیر پرچمداری برای توسعه ظرفیت‌ها و خدمت‌رسانی و همچنین الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان قله افتخار، توفیق روزافزون داشته باشند.

طراحی بسته‌های حمایتی توسعه‌یافته‌ با هدف کاهش دغدغه‌های بانوان

وی با تأکید بر جایگاه و نقش بی‌بدیل بانوان در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی شهری، چهار محور اصلی این حمایت‌ها را برشمرد و گفت: در گام نخست حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به ویژه همکاران بانوی ما، پایه و اساس توانمندی و پویایی مجموعه است.

شهردار تهران، محور دوم را حمایت همه‌جانبه از زندگی شخصی و خانوادگی و نقش مادری آنان اعلام کرد و افزود: به منظور تحقق این هدف، بسته‌های حمایتی توسعه‌یافته‌ای طراحی و در حال اجراست تا دغدغه‌های بانوان در این عرصه کاهش یابد.

زاکانی توسعه روزافزون زمینه‌های فعالیت بانوان در شهرداری برای امکان رشد و پیشتازی را سومین محور دانست و تصریح کرد: فضای شهرداری تهران باید به گونه‌ای باشد که استعدادها و توانمندی‌های بانوان در همه سطوح مدیریتی و تخصصی بتواند به طور کامل شکوفا شود.

وی در پایان با بیان محور چهارم یعنی توانمندسازی بانوان برای پذیرش نقشی جدی در ارتقای خدمت‌رسانی و آبادانی شهر، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما این است که بانوان پرتوان و متخصص، سهمی بیش از پیش در اداره، خدمت‌رسانی و آبادانی پایتخت داشته باشند.

به گزارش شهر، شهردار تهران در حاشیه مراسم افتتاحیه پروژه‌های توسعه و بهسازی زیرساخت‌های کارآفرینی، توانمندسازی و فراغتی بانوان شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران با اشاره به توجه دوره ششم مدیریت شهری به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز زنان و دختران، اظهارکرد: از همان ابتدای فعالیت مدیریت شهری ششم، ایجاد پارک‌های تخصصی مادر و کودک در دستور کار ما قرار گرفت که تاکنون بخشی از آنها افتتاح شده و مورد استقبال خانواده‌ها نیز قرار گرفته است. این پارک‌ها در حال توسعه بوده و محیطی آرام با امکانات مناسب برای مادران فراهم می‌کند.

زاکانی افزود: توسعه و تجهیز پارک‌های بزرگ ویژه بانوان که پیش از این نیز وجود داشتند پیگیری شده و هم‌اکنون بر روی ۱۲ پارک در این حوزه کار می‌شود.

وی در ادامه به مراکز شهردخت اشاره کرد و گفت: این مراکز محیط‌های خلاق و فعالی برای دختران هستند. از یک مرکز موجود، امروز به شش مرکز گسترش یافته‌اند و مجموعه بزرگی برای پرورش خلاقیت دختران جوان ایجاد کرده‌اند تا ضمن مهارت‌آموزی، امکان تعامل، همفکری و رشد را داشته باشند و برای پذیرش مسئولیت در آینده آماده شوند.

شهردار تهران مراکز کوثر را یکی دیگر از محورهای خدمت‌رسانی عنوان کرد و گفت: این مراکز کارآفرینی، کارآموزی و ارائه خدمات را توأمان دنبال می‌کنند. ۶۴ مرکز کوثر پیش از این فعال بود که بخشی از آن نیز نیاز به بازسازی داشت. جز اینها در دوره ششم مدیریت شهری۶۰ مرکز کوثر دیگر نیز افتتاح شده‌است و هم‌اکنون حدود ۴۰ هزار بانوی گرامی در آنها فعال هستند که در آن توجه به بانوان سرپرست خانوار امری مهم است.

زاکانی ارائه خدمات سلامت محور به زنان را بخش دیگری از برنامه‌های مدیریت شهری برشمرد و خاطرنشان کرد: افتتاح‌های امروز، بخشی از یک بسته جامع است که نتیجه آن باید توسعه روزافزون زیرساخت‌های فعالیت زنان و دختران در تهران باشد تا آنها بتوانند با حداکثر توان در پیشبرد اهداف شهری و آبادانی پایتخت مشارکت کنند.

