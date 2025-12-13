معاون شهردار تهران:
ساعت کاری مادران شاغل شناور میشود
معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: ارتقاء جایگاه بانوان از اولویتهای شهرداری پایتخت در دوره چهارم بوده است.
به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه پروژههای توسعه و بهسازی زیرساختهای کارآفرینی، توانمندسازی و فراغتی بانوان شهر تهران همزمان با یکصد و نود و پنجمین پویش امید و افتخار روز -شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و مجید باقری معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران برگزار شد.
مجید باقری با اشاره به سیاستهای حمایتی مدیریت شهری در حوزه خانواده و سرمایه انسانی اظهار کرد: شهرداری تهران طی سالهای اخیر، با تأکید شهردار تهران بستهای از سیاستهای موسوم به بسته خرسندساز کارکنان را طراحی و اجرا کرده که بخش مهمی از آن معطوف به حمایت از بانوان شاغل، مادران و تقویت بنیان خانواده بوده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای ثبتشده، از زمان اجرای این بستهها، حدود ۲ هزار کودک توسط بانوان شاغل در شهرداری تهران متولد شدهاند که نشاندهنده اثرگذاری مستقیم سیاستهای حمایتی در حوزه فرزندآوری و ایجاد امنیت شغلی و رفاهی برای مادران شاغل است.
اجرای ساعت کاری شناور برای مادران شاغل
معاون شهردار تهران با اشاره به افزایش آلودگی هوا و ضرورت ایجاد انعطاف در شرایط کاری گفت: با توجه به شرایط زیستمحیطی و همچنین مسئولیتهای خانوادگی برخی کارکنان، تصمیم گرفته شده است اطلاعیهای صادر شود که بر اساس آن، ساعت کاری بانوان شاغلی که دارای فرزند هستند بهصورت شناور تعیین شود.
وی تأکید کرد: در این مدل، زمان آغاز ساعت کاری به اختیار خود همکاران خواهد بود. این طرح در مرحله نخست برای حدود ۲ هزار نفر اجرا میشود اما با توجه به نظرات مدیران مناطق و شهرستانها، احتمال تداوم و توسعه آن وجود دارد.
باقری این اقدام را یکی از مزیتهای مهم شهرداری تهران در حمایت از فرزندآوری دانست و گفت: شناورسازی ساعت کاری مادران شاغل یکی از نکات کلیدی مورد تأکید شهردار محترم تهران بوده و با پیگیری سرکار خانم اردبیلی و همراهی مدیران مجموعه، به مرحله اجرا رسیده است.
اجرای برنامه جامع چکاپ سلامت بانوان از ابتدای دیماه
وی در ادامه به برنامهریزی شهرداری تهران در حوزه سلامت بانوان اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده از ابتدای دیماه و همزمان با شب یلدا، برنامه چکاپ تخصصی سلامت بانوان برای تمامی کارکنان زن شهرداری تهران بدون هیچگونه استثنا، آغاز میشود.
باقری افزود: این چکاپها مرتبط با حوزه تخصصی سلامت بانوان است و با کیفیت بالا، آزمایشهای معتبر و پزشکان متخصص طراحی شده است. تمامی بانوان شاغل بر اساس جدول زمانبندیشده از این خدمات بهرهمند خواهند شد تا اطمینان خاطر لازم نسبت به وضعیت سلامت آنان ایجاد شود و در صورت وجود هرگونه مشکل، پیشگیری بهموقع انجام گیرد.
راهاندازی مرکز مشاوره رایگان ویژه بانوان شاغل
معاون برنامهریزی شهرداری تهران با اشاره به غفلت صورتگرفته در سالهای گذشته نسبت به موضوع مشاوره گفت: با توجه به شرایط کاری بانوان، نوع روابط شغلی، مسئولیتهای خانوادگی و تعاملات اجتماعی، احساس کردیم عنصر مشاوره باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، مرکز مشاوره رایگان ویژه بانوان شاغل در شهرداری تهران راهاندازی شده و خدمات متنوع مشاورهای در حوزههای خانوادگی، فردی، شغلی و اجتماعی ارائه خواهد شد.
تبدیل وضعیت نیروهای حجمی و خروج کلینیکهای گل و گیاه از پیمانکاری
باقری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تبدیل وضعیت کارکنان گفت: حدود چهار هفته پیش، مراسم تبدیل وضعیت همکاران شاغل در کلینیکهای گل و گیاه برگزار شد. این تعداد حدود ۳۰۰ نفر بودند که بیش از ۹۰ درصد آنها را بانوان با سابقه کاری بالای ۱۵ تا ۱۷ سال تشکیل میدادند.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای اداری شهر تهران، ساختار کلینیکهای گل و گیاه بهطور کامل از حالت پیمانکاری خارج و به ساختار دائمی شهرداری تهران تبدیل شد. این نیروها پس از طی دوره آزمایشی، به جمع نیروهای خدمات اداری شهر شهرداری تهران ملحق خواهند شد.
باقری تأکید کرد: این اقدام پس از سالها، امنیت شغلی پایدار و موجی از رضایت و آرامش را برای این همکاران ایجاد کرد.
ساماندهی حدود هزار نیروی فاقد ضوابط استخدامی
معاون شهردار تهران در ادامه به موضوع ساماندهی نیروهایی پرداخت که طی سالهای گذشته خارج از ضوابط قانونی جذب شدهاند و گفت: حدود هزار نفر از این نیروها شناسایی شدهاند که ورود آنها به شهرداری بر اساس ضوابط منابع انسانی نبوده و عمدتاً از مسیر پیمانکاران فضای سبز وارد مجموعه شدهاند.
وی افزود: بر اساس نظر صریح شهردار تهران، هرچند این روند اشتباه بوده، اما هیچ برنامهای برای تعدیل نیروی انسانی وجود ندارد. افرادی که واقعاً در محل کار حضور داشتهاند با مکانیزمهای شناسایی دقیق و نظارت نهادهای مسئول، ساماندهی خواهند شد.
باقری خاطرنشان کرد: به دلیل ورود اسامی غیرواقعی توسط برخی پیمانکاران، فرآیند ساماندهی با دقت و حساسیت بالای نهادهای نظارتی از جمله حراست و بازرسی در حال انجام است.
پیگیری فوقالعاده خاص و کاهش شکاف حقوقی
وی با اشاره به نشست اخیر با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: افزایش حقوق پیشبینیشده در بودجه سال آینده، پاسخگوی نیاز کارکنان نیست و شکاف معناداری میان حقوق کارکنان رسمی و قراردادی ایجاد شده است.
به گزارش شهر، باقری گفت: در صورت عدم صدور مجوز برای اجرای فوقالعاده خاص، شهرداری تهران با حمایت شهردار، سناریوهای جایگزین از جمله طراحی فوقالعاده ویژه یا سازوکارهای جبرانی دیگر را اجرا خواهد کرد تا بخشی از عقبماندگی حقوقی کارکنان جبران شود.
اقدامات رفاهی و معیشتی مستمر
معاون شهردار تهران در پایان با اشاره به اقدامات رفاهی انجامشده گفت: پرداخت کمکهزینه رفاهی در روز زن و روز مرد، پرداخت ماهانه حدود ۵ میلیون تومان کمکهزینه رفاهی و همچنین توزیع سبدهای حمایتی و پروتئینی از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش فشار معیشتی کارکنان اجرا شده و تداوم خواهد داشت.
وی تأکید کرد: تمام این اقدامات در راستای افزایش رضایت شغلی، حمایت از خانواده، سلامت کارکنان و تقویت سرمایه انسانی شهرداری تهران طراحی شده و با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.