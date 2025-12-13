جشن عروسی به عزا تبدیل شد

وی افزود: ماموران کلانتری 12 با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی کمتر از یک ساعت قاتل را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر و سلاح بکار رفته نیز کشف شد.

سرهنگ امانی با اشاره به اینکه متهم انگیزه ارتکابی را عدم توانایی در کنترل سلاح و آشنا نبودن به اصول و فنون تیراندازی هوایی عنوان کرد، گفت: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت ضمن هشدار نسبت به پیاهدهای خطرناک استفاده از سلاح گرم در جشن ها و دیگر مراسمات، خاطر نشان کرد: هیچ شادی با شلیک گلوله معنا پیدا نمی کند و کوچکترین بی احتیاطی می تواند یک جشن خانوادگی را به صحنه ای از غم و سوگ تبدیل کند.

وی در پایان تصریح کرد: از بزرگان طوایف و برگزارکنندگان مراسم می خواهیم برای حفظ امنیت جان عزیزانشان بطور قاطع مانع استفاده از سلاح در جشن ها و مراسمات شوند و از وقوع اینگونه حوادث جلوگیری کنند، شهروندان عزیز ضمن همکاری مستمر با پلیس، با اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.