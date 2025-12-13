خبرگزاری کار ایران
جشن عروسی به عزا تبدیل شد

فرمانده انتظامی کوهدشت از وقوع یک فقره قتل در مراسم عروسی به دلیل تیراندازی های غیرمتعارف با سلاح جنگی خبر داد و گفت: قاتل در کمتر از یک ساعت در یکی از مناطق روستایی این شهرستان دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "علی امانی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در مراسم عروسی به دلیل تیراندازی های غیرمتعارف با سلاح جنگی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری 12 با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی کمتر از یک ساعت قاتل را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر و سلاح بکار رفته نیز کشف شد.

سرهنگ امانی با اشاره به اینکه متهم انگیزه ارتکابی را عدم توانایی در کنترل سلاح و آشنا نبودن به اصول و فنون تیراندازی هوایی عنوان کرد، گفت: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت ضمن هشدار نسبت به پیاهدهای خطرناک استفاده از سلاح گرم در جشن ها و دیگر مراسمات، خاطر نشان کرد: هیچ شادی با شلیک گلوله معنا پیدا نمی کند و کوچکترین بی احتیاطی می تواند یک جشن خانوادگی را به صحنه ای از غم و سوگ تبدیل کند.

وی در پایان تصریح کرد: از بزرگان طوایف و برگزارکنندگان مراسم می خواهیم برای حفظ امنیت جان عزیزانشان بطور قاطع مانع استفاده از سلاح در جشن ها و مراسمات شوند و از وقوع اینگونه حوادث جلوگیری کنند، شهروندان عزیز  ضمن همکاری مستمر با پلیس، با اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

ثبت نام آلپاری