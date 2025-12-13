ترخیص ۵ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس از بیمارستان جلیل یاسوج
رئیس بیمارستان جلیل یاسوج از بهبودی حال مصدومان بستری حادثه واژگونی اتوبوس جاده سمیرم خبر داد.
به گزارش ایلنا، رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت: دیروز هفت مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری یاسوج از بیمارستان سید الشهدای سمیرم با اتوبوس آمبولانس به این بیمارستان منتقل شدند.
معصومه علیزاده با بیان اینکه از این تعداد ۵ مصدوم ترخیص شدند افزود: ۲ مصدوم دیگر این حادثه همچنان در حال مداوا هستند.
وی حال عمومی هفت مصدوم را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با نظر پزشکان ۲ مصدوم دیگر نیز به زودی ترخیص میشوند.