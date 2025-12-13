ترخیص ۵ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس از بیمارستان جلیل یاسوج

به گزارش ایلنا، رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت: دیروز هفت مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری یاسوج از بیمارستان سید الشهدای سمیرم با اتوبوس آمبولانس به این بیمارستان منتقل شدند.

معصومه علیزاده با بیان اینکه از این تعداد ۵ مصدوم ترخیص شدند افزود: ۲ مصدوم دیگر این حادثه همچنان در حال مداوا هستند.

وی حال عمومی هفت مصدوم را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با نظر پزشکان ۲ مصدوم دیگر نیز به زودی ترخیص می‌شوند.

