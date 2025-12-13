خبرگزاری کار ایران
پویش «به حرمت حضرت زهرا می‌بخشم» منجر به آزادی یک محکوم به قصاص شد

پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» منجر به آزادی یک محکوم به قصاص در حوزه قضایی بخش ضیاءآباد استان قزوین شد.

به گزارش ایلنا، همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر و در زمینه پویش "به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم" با تلاش شورای حل اختلاف بخش ضیاءآباد، محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت.

سعید محمدوردی رئیس حوزه قضائی بخش ضیاءآباد گفت: این پرونده مربوط به قتلی است که در حوزه قضائی بخش ضیاءآباد اتفاق افتاده و متهم به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شده بود.

رئیس حوزه قضائی بخش ضیاءآباد افزود: با تلاش‌های مستمر اعضای شورای حل اختلاف و در پویش "به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم" با تلاش رئیس حوزه قضائی، کارکنان شورا‌های حل اختلاف، معتمدان و گذشت اولیای دم به صلح و سازش منجر شد.

