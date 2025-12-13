شارژ اعتبار دهکهای درآمدی ۱ تا ۳ از امروز
سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار اعلام کرد: فاز دوم مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوار در دهکهای درآمدی اول تا سوم از امروز شنبه ۲۲ آذر آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، «یعقوب اندایش» با اعلام این خبر اظهار کرد: افراد مشمول طرح میتوانند از امروز شنبه ۲۲ آذر به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.
وی افزود: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهکهای اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.
اندایش این یازده قلم را شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر عنوان کرد.
ویژگیهای طرح کالابرگ الکترونیکی
- مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را خریداری کنند.
- هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت میکند.
- امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
- اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است.
- خریداران میتوانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروههای کالایی تعیینشده انتخاب کنند.
- طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاههای عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیرهای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و والمارکت) اجرا میشود.
راههای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاهها
- دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است)
- کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
- از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال میشود (این پیامک فاقد لینک است).
- مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.
- نحوه زمان بندی مراجعه سایر دهکهای مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی متعاقباً اعلام میشود.