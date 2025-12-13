برنامه وزارت علوم به عنوان برنامه سیاستی برتر کشور معرفی شد

ارتقای نشریات علمی و مرجعیت علمی ایران در سال‌های گذشته، برنامه‌های سیاستی مشخص و هدفمندی برای ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در پایگاه‌های استنادی و نمایه‌های بین‌المللی تدوین و اجرا شده است.

در همین راستا، برنامه سیاستی «نمایه‌سازی و بین‌المللی‌سازی نشریات کشور و ارتقای مرجعیت علمی ایران» به‌عنوان نمونه‌ای موفق از سیاست‌گذاری اثربخش در حوزه علم و فناوری، مورد تقدیر قرار گرفت.

در نتیجه اجرای این برنامه، تاکنون ۱.۰۳۶ نشریه علمی کشور در پایگاه بین‌المللی DOAJ نمایه شده‌اند که از این تعداد، ۶۱۰ نشریه به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

بر این اساس، ایران از نظر تعداد نشریات نمایه‌شده در پایگاه DOAJ، رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده و زبان فارسی نیز در میان ۸۸ زبان علمی دنیا، رتبه نهم را داراست.

همچنین در چهار سال گذشته، تعداد نشریات نمایه‌شده کشور در پایگاه اسکوپوس از ۱۲۳ عنوان به ۲۲۴ عنوان افزایش پیدا کرده است.

از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون نیز ۵۰ نشریه علمی کشور موفق به اخذ نمایه اسکوپوس شده‌اند که نشان‌دهنده شتاب قابل توجه در ارتقای کیفیت و استانداردهای نشر علمی کشور است.

انتخاب این برنامه سیاستی به‌عنوان برنامه برتر، بیانگر اثرگذاری سیاست‌های معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تقویت جایگاه بین‌المللی نشریات علمی، افزایش دیده‌شدن پژوهش‌های ایرانی و تحقق مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران است.