خبرگزاری کار ایران
قتل خواهر زن و باجناق سابق
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری سریع و ضربتی قاتل روستای آقا سید شریف به همراه یک قبضه سلاح شکاری و 39 فشنگ خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "عیسی روشن‌قلب" در تشریح این خبر اظهار داشت: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در روستای آقا سید شریف، بلافاصله تیم‌های انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد قاتل 62 ساله با یک قبضه سلاح شکاری ته‌پر دولول به منزل همسر سابق خود مراجعه کرده و بعد از نزاع و درگیری با شلیک دو گلوله، خواهر همسر سابق 52 ساله و باجناق 56 ساله خود را به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اجرای عملیات سریع مأموران انتظامی بیان کرد: قاتل در کوتاه‌ترین زمان ممکن به همراه سلاح مورد استفاده دستگیر شد و در تحقیقات اولیه، اختلافات خانوادگی را انگیزه این جنایت اعلام کرد که پرونده برای رسیدگی در اختیار مرجع قضائی قرار دارد.

سرهنگ روشن‌قلب با تأکید بر اینکه ناتوانی در کنترل خشم می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، گفت: حل اختلافات از مسیرهای قانونی نقش مهمی در پیشگیری از جرایم خشن دارد.

