دستگیری سارق و اعتراف وی به ۲۸ فقره سرقت
فرمانده انتظامی ساوه از دستگیری سارق حرفهای منزل و کشف ۲۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «مجتبی جمالی» در تشریح این خبربیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل طی هفتههای گذشته در شهرستان ساوه، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام اقدامات تخصصی، پلیس به سرنخهایی از سارق رسیده و سرانجام پس از هماهنگی با مرجع قضائی، سارق را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه بیان داشت: متهم در تحقیقات پلیس به ۲۸ فقره سرقت منزل در سطح این شهرستان اعتراف کرد.
به گزارش پلیس، سرهنگ جمالی در پایان از شهروندان خواست: برای پیشگیری از سرقت به توصیه و هشدارهای پلیسی توجه داشته و در صورت اطلاع از هر گونه سرقت و یا تردد افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً با شماره تلفن فوریتهای پلیسی۱۱۰ اعلام کنند.