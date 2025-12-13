کشف ۷۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندر چابهار
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف ۵ فروند لنج صیادی و کشف ۷۱ هزار لیتر فرآوردههای سوختی قاچاق از نوع گازوئیل خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «رضا شجاعی» در تشریح این خبر، گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآوردههای سوختی، دریابانان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآوردههای سوختی قاچاق را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیتآمیز توسط دریابانان، اظهار داشت: دریابانان در این عملیات موفق شدند ضمن دستگیری ۲۴ قاچاقچی سوخت و توقیف ۵ فروند لنج صیادی، مقدار ۷۱ هزار و ۹۹۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.
خبرگزاری پلیس، وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۶۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.