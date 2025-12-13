خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۷۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندر چابهار

کشف ۷۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندر چابهار
کد خبر : 1726647
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف ۵ فروند لنج صیادی و کشف ۷۱ هزار لیتر فرآورده‌های سوختی قاچاق از نوع گازوئیل خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «رضا شجاعی» در تشریح این خبر، گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، دریابانان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی قاچاق را کشف کنند. 

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت‌آمیز توسط دریابانان، اظهار داشت: دریابانان در این عملیات موفق شدند ضمن دستگیری ۲۴ قاچاقچی سوخت و توقیف ۵ فروند لنج صیادی، مقدار ۷۱ هزار و ۹۹۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند. 

خبرگزاری پلیس، وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۶۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری