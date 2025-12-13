خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای تفاهم‌نامه همکاری محیط زیستی میان فارس و یزد

امضای تفاهم‌نامه همکاری محیط زیستی میان فارس و یزد
کد خبر : 1726629
لینک کوتاه کپی شد.

تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان‌های فارس و یزد با هدف تقویت هماهنگی‌های بین‌استانی و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی مشترک، در حاشیه همایش روز ملی خاک به امضا رسید.

به گزارش ایلنا، این تفاهم‌نامه با حضور لیلا تاج‌گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس و حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد منعقد شد و بر محورهایی همچون همکاری در مدیریت آتش‌سوزی‌ها، حفاظت از زیستگاه‌های مرزی، پایش گونه‌های حساس، تبادل اطلاعات علمی و ارتقای برنامه‌های حفاظتی مشترک تأکید دارد. 

لیلا تاج‌گردون در مراسم امضای این تفاهم‌نامه اظهار داشت: این سند همکاری گامی مؤثر در راستای انسجام و هم‌افزایی فعالیت‌های حفاظتی میان دو استان است. بسیاری از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند، مرزهای سیاسی را نمی‌شناسند و حفاظت مؤثر از تنوع زیستی تنها از مسیر همکاری‌های بین‌استانی امکان‌پذیر است. امیدواریم این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز تحولات مثبت و پایدار در مدیریت اکولوژیک فارس و یزد باشد. 

حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد نیز با اشاره به اهمیت این همکاری گفت: این تفاهم‌نامه فرصتی ارزشمند برای تقویت برنامه‌های حفاظتی، هماهنگی در مدیریت بحران‌ها و ارتقای پایش زیستگاه‌های مشترک است. همکاری دو استان می‌تواند امنیت جمعیت گونه‌های حساس را افزایش داده و به الگویی موفق برای سایر استان‌ها تبدیل شود. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس، گفتنی است؛ این سند همکاری با هدف صیانت از زیستگاه‌ها و منابع طبیعی و توسعه اقدامات حفاظتی پایدار میان استان‌های فارس و یزد مبادله شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری