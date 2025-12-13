به گزارش ایلنا، این تفاهم‌نامه با حضور لیلا تاج‌گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس و حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد منعقد شد و بر محورهایی همچون همکاری در مدیریت آتش‌سوزی‌ها، حفاظت از زیستگاه‌های مرزی، پایش گونه‌های حساس، تبادل اطلاعات علمی و ارتقای برنامه‌های حفاظتی مشترک تأکید دارد.

لیلا تاج‌گردون در مراسم امضای این تفاهم‌نامه اظهار داشت: این سند همکاری گامی مؤثر در راستای انسجام و هم‌افزایی فعالیت‌های حفاظتی میان دو استان است. بسیاری از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند، مرزهای سیاسی را نمی‌شناسند و حفاظت مؤثر از تنوع زیستی تنها از مسیر همکاری‌های بین‌استانی امکان‌پذیر است. امیدواریم این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز تحولات مثبت و پایدار در مدیریت اکولوژیک فارس و یزد باشد.

حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد نیز با اشاره به اهمیت این همکاری گفت: این تفاهم‌نامه فرصتی ارزشمند برای تقویت برنامه‌های حفاظتی، هماهنگی در مدیریت بحران‌ها و ارتقای پایش زیستگاه‌های مشترک است. همکاری دو استان می‌تواند امنیت جمعیت گونه‌های حساس را افزایش داده و به الگویی موفق برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس، گفتنی است؛ این سند همکاری با هدف صیانت از زیستگاه‌ها و منابع طبیعی و توسعه اقدامات حفاظتی پایدار میان استان‌های فارس و یزد مبادله شده است.

