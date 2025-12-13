هوای تهران در شرایط قابل قبول

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۵ روز قابل قبول، ۱۱۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.