هوای تهران در شرایط قابل قبول
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون بر روی عدد ۹۷ و در وضعیت قابل قبول اما مرز آلودگی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۵ روز قابل قبول، ۱۱۲ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.
همچنین میانگین کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۹۷ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.
میانگین شاخص کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۱۴ و در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس جامعه قرار داشت.