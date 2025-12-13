خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

وضعیت آب و هوای کشور در هفته جاری

وضعیت آب و هوای کشور در هفته جاری
کد خبر : 1726603
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی امروز (شنبه) برای ۱۶ استان کشور بارش باران و در ارتفاعات و مناطق مستعد این مناطق بارش برف و تگرگ پیش‌بینی کرد. با این حال هوای تهران صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایلنا  از سازمان هواشناسی، امروز (شنبه) در برخی مناطق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، هرمزگان، شمال خوزستان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، بارندگی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ و در گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، همراه با غبار صبحگاهی و از بعدازظهر همراه با وزش باد است.

حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۲ و حداقل دمای آن به سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

فردا (یکشنبه) در گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان و در برخی مناطق خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، شرق فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش رخ می دهد.

دوشنبه در فارس، بوشهر و برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، جنوب یزد و نیمه غربی کرمان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر برف و در نقاط مستعد تگرگ و در سواحل غربی خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.

سه شنبه در جنوب شرق، شمال شرق و استان‌های ساحلی خزر بارش رخ خواهد داد و در بخش هایی از شمال غرب کشور و ارتفاعات و دامنه های زاگرس بارش پراکنده پیش بینی می شود.

چهارشنبه علاوه بر مناطق فوق، در مرکز و بخش‌هایی از غرب کشور بارش رخ می دهد.

شنبه مرکز خلیج فارس و از یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری