سازمان هواشناسی اعلام کرد:
وضعیت آب و هوای کشور در هفته جاری
سازمان هواشناسی امروز (شنبه) برای ۱۶ استان کشور بارش باران و در ارتفاعات و مناطق مستعد این مناطق بارش برف و تگرگ پیشبینی کرد. با این حال هوای تهران صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (شنبه) در برخی مناطق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، هرمزگان، شمال خوزستان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، بارندگی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ و در گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده پیش بینی میشود.
امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، همراه با غبار صبحگاهی و از بعدازظهر همراه با وزش باد است.
حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۲ و حداقل دمای آن به سه درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
فردا (یکشنبه) در گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان و در برخی مناطق خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، شرق فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش رخ می دهد.
دوشنبه در فارس، بوشهر و برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، جنوب یزد و نیمه غربی کرمان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر برف و در نقاط مستعد تگرگ و در سواحل غربی خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.
سه شنبه در جنوب شرق، شمال شرق و استانهای ساحلی خزر بارش رخ خواهد داد و در بخش هایی از شمال غرب کشور و ارتفاعات و دامنه های زاگرس بارش پراکنده پیش بینی می شود.
چهارشنبه علاوه بر مناطق فوق، در مرکز و بخشهایی از غرب کشور بارش رخ می دهد.
شنبه مرکز خلیج فارس و از یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج است.