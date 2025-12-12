خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خودروهای دیزلی فرسوده از کانون های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهرها

خودروهای دیزلی فرسوده از کانون های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهرها
کد خبر : 1726381
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور فراجا با تشریح نقش خودروهای دیزلی و طرح زوج‌وفرد در آلودگی هوا تأکید کرد: «تنها راه‌حل» بحران آلودگی، ابزار پلیسی نیست و کشور نیازمند بسته‌ای جامع شامل نوسازی ناوگان شهری، استانداردسازی سوخت و موتور خودروها، ساماندهی موتورسیکلت‌های فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی است.

به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی  در تشریح وضعیت آلودگی‌های متحرک و سهم خودروهای دیزلی در آلودگی کلان‌شهرها با استناد به آخرین آمارهای سازمان حفاظت محیط‌ زیست اظهار کرد: معمولاً خودروهای دیزلی بیشترین سهم را در تولید آلایندگی دارند و در این میان بخش قابل توجهی از ناوگان شهرداری‌ها نیز دیزلی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخورد با این خودروها در دستور کار پلیس قرار دارد یا خیر؟ گفت: فرقی نمی‌کند. تمام گروه‌های مختلف ناوگان حمل‌ونقل تحت کنترل پلیس هستند اما یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که بخشی از خدمات شهری، مانند حوزه پسماند و جمع‌آوری زباله، توزیع آرد، توزیع سوخت و حتی انتقال بخشی از مصالح ساختمانی توسط همین ناوگان انجام می‌شود.

حسینی افزود: باید بدانیم تبعات هر تصمیم چه خواهد بود بنابراین ابتدا باید یک ناوگان جدید، آماده، قابل و کارآمد وارد چرخه خدمات شهری شود تا بتوانیم خودروهای دیزلی فرسوده را جمع‌آوری کنیم. تا زمانی که این ناوگان تأمین نشده، تنها می‌توان این خودروها را موظف کرد حداقل اقدامات را انجام دهند، از جمله رفع نقص‌ها و استفاده از کاتالیست‌ها و تجهیزاتی که بخشی از آلایندگی را کاهش می‌دهد.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: الزام‌گذاری در این حوزه و اعمال استانداردها وظیفه سازمان محیط ‌زیست است. هم نظارت و هم اجرا باید توسط این سازمان و با همکاری بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها انجام شود بنابراین صرفاً ابزار پلیسی پاسخگوی شرایط امروز نیست و نیازمند اقدام‌های ریشه‌ای‌تر هستیم.

 حسینی یکی از چالش‌های جدی آلودگی هوا را وضعیت موتورسیکلت‌ها دانست و گفت: بیش از 90 درصد موتورسیکلت‌ها در سطح فرسودگی قرار دارند و باید برای آن‌ها تعیین تکلیف شود. تا زمانی که این موضوع حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت کیفیت هوا ارتقای جدی پیدا کند.

وی در جمع‌بندی تأکید کرد: یک بسته کامل از اقدامات باید همزمان اجرایی شود تا بتوانیم منتظر ارتقای واقعی کیفیت هوا باشیم؛ از نوسازی ناوگان خدمات شهری گرفته تا ارتقای استاندارد خودروها و توسعه حمل‌ونقل عمومی. ابزار پلیسی فقط یک بخش کوچک از این مجموعه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری