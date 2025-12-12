خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی مرگبار اتوبوس؛ سفر شبانه با ۴ کشته و ۱۵ زخمی

واژگونی مرگبار اتوبوس؛ سفر شبانه با ۴ کشته و ۱۵ زخمی
کد خبر : 1726347
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از واژگونی مرگبار اتوبوس در محور اصفهان–یاسوج خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از وقوع یک سانحه مرگبار در محور اصفهان – یاسوج خبر داد و اعلام کرد: در ساعت 05:55 صبح جمعه 1404/09/21، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در حوزه پلیس راه سمیرم دچار واژگونی شد که در این حادثه 3 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند.

وی افزود: براساس بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، عدم توجه به جلو از سوی راننده، علت اصلی وقوع این حادثه تشخیص داده شده است.

به گفته سردار کرمی‌اسد، اتوبوس حادثه‌دیده با 20 مسافر از مبدأ تهران به سمت یاسوج در حرکت بوده و تحت مدیریت تعاونی آسیا سفر فعالیت می‌کرده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: تیم‌های تخصصی پلیس راه در محل حاضر شده و تحقیقات تکمیلی درباره جزئیات سانحه همچنان ادامه دارد. 

وی با ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان، از رانندگان حمل‌ونقل عمومی خواست ضمن رعایت دقیق مقررات، از هرگونه خستگی، خواب‌آلودگی و بی‌توجهی به جلو که عامل بخش قابل توجهی از سوانح جاده‌ای است، خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری