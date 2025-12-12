واژگونی مرگبار اتوبوس؛ سفر شبانه با ۴ کشته و ۱۵ زخمی
رئیس پلیس راه راهور فراجا از واژگونی مرگبار اتوبوس در محور اصفهان–یاسوج خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از وقوع یک سانحه مرگبار در محور اصفهان – یاسوج خبر داد و اعلام کرد: در ساعت 05:55 صبح جمعه 1404/09/21، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در حوزه پلیس راه سمیرم دچار واژگونی شد که در این حادثه 3 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند.
وی افزود: براساس بررسیهای اولیه کارشناسان پلیس راه، عدم توجه به جلو از سوی راننده، علت اصلی وقوع این حادثه تشخیص داده شده است.
به گفته سردار کرمیاسد، اتوبوس حادثهدیده با 20 مسافر از مبدأ تهران به سمت یاسوج در حرکت بوده و تحت مدیریت تعاونی آسیا سفر فعالیت میکرده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: تیمهای تخصصی پلیس راه در محل حاضر شده و تحقیقات تکمیلی درباره جزئیات سانحه همچنان ادامه دارد.
وی با ابراز همدردی با خانواده جانباختگان، از رانندگان حملونقل عمومی خواست ضمن رعایت دقیق مقررات، از هرگونه خستگی، خوابآلودگی و بیتوجهی به جلو که عامل بخش قابل توجهی از سوانح جادهای است، خودداری کنند.