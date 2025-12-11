خبرگزاری کار ایران
120 کیلوگرم حشیش در سواحل بندرجاسک کشف شد

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از شناسایی محل دپوی موادمخدر و کشف 120 کیلو گرم حشیش در سواحل بندر جاسک خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سردار "بهزاد ابراهیمی" در تشریح این خبر، گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیری مواد مخدر در سطح سواحل شهرستان بندرجاسک، رسیدگی به این موضوع در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان پایگاه قرار گرفت.

وی افزود: پس از ساعتی گشت زنی، مرزبانان محل اختفای مواد مخدر را در خانه ای متروکه در ساحل شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از محل، توانستند 120 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: دریابانان با افراد سودجو و فرصت طلب که اقدام به ورود مواد مخدر به مرزهای استان می کنند برابر قانون قاطعانه برخورد می کنند.

