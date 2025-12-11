خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر همزمان با هشدار نارنجی هواشناسی

آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر همزمان با هشدار نارنجی هواشناسی
کد خبر : 1726172
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی از آماده‌باش تیم‌های واکنش سریع و نیروهای عملیاتی در استان‌های در معرض مخاطره خبر داد و نسبت به رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، با اعلام آماده‌باش تیم‌های عملیاتی در پی هشدار سطح نارنجی شماره ۶۱ سازمان هواشناسی گفت:بر اساس اعلام هواشناسی، فعالیت سامانه‌های بارشی از روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر تا شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تشدید می‌شود و بخش‌های گسترده‌ای از کشور با بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، تگرگ و پدیده مه مواجه خواهند بود.
 

وی افزود:کاهش محسوس دما از روز جمعه در نیمه غربی کشور پیش‌بینی شده و این شرایط می‌تواند اختلال در تردد جاده‌ای و بروز وضعیت‌های خطرناک در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها را به همراه داشته باشد.

به گفته کبادی، مناطق در معرض بیشترین مخاطره مطابق اعلام هواشناسی شامل دامنه و ارتفاعات مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر در روز پنج‌شنبه؛ نیمه شرقی مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، نیمه غربی فارس و بوشهر در روز جمعه؛ و نیمه جنوبی فارس، غرب کرمان، نیمه شمالی خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، جنوب آذربایجان غربی و کردستان در روز شنبه است.

کبادی اعلام کرد:تیم‌های واکنش سریع، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر، تجهیزات پشتیبانی، استان‌های در معرض خطر در آماده‌باش کامل قرار دارند و پایگاه‌های امدادونجات ظرفیت خود را برای پوشش عملیات احتمالی افزایش داده‌اند.

او از مردم خواست نسبت به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در مناطق کوهستانی خودداری کنند. وی تأکید کرد که هموطنان پیش از سفر وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را بررسی کرده و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند، و درصورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری