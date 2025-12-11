آمادهباش تیمهای عملیاتی هلالاحمر همزمان با هشدار نارنجی هواشناسی
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی از آمادهباش تیمهای واکنش سریع و نیروهای عملیاتی در استانهای در معرض مخاطره خبر داد و نسبت به رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی تأکید کرد.
وی افزود:کاهش محسوس دما از روز جمعه در نیمه غربی کشور پیشبینی شده و این شرایط میتواند اختلال در تردد جادهای و بروز وضعیتهای خطرناک در مسیرهای کوهستانی و گردنهها را به همراه داشته باشد.
به گفته کبادی، مناطق در معرض بیشترین مخاطره مطابق اعلام هواشناسی شامل دامنه و ارتفاعات مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر در روز پنجشنبه؛ نیمه شرقی مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق خوزستان، کهگیلویهوبویراحمد، نیمه غربی فارس و بوشهر در روز جمعه؛ و نیمه جنوبی فارس، غرب کرمان، نیمه شمالی خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، جنوب آذربایجان غربی و کردستان در روز شنبه است.
کبادی اعلام کرد:تیمهای واکنش سریع، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر، تجهیزات پشتیبانی، استانهای در معرض خطر در آمادهباش کامل قرار دارند و پایگاههای امدادونجات ظرفیت خود را برای پوشش عملیات احتمالی افزایش دادهاند.
او از مردم خواست نسبت به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری بهویژه در مناطق کوهستانی خودداری کنند. وی تأکید کرد که هموطنان پیش از سفر وضعیت راهها و شرایط جوی را بررسی کرده و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند، و درصورت هرگونه حادثه با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.