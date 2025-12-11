خبرگزاری کار ایران
پایان طرح زوج و فرد در تهران با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی

پایان طرح زوج و فرد در تهران با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، از لغو اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل در پایتخت از امروز -پنجشنبه ۲۰ آذر- تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: برخورد پلیس با خودروهای دودزا کمافی سابق ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سردار موسوی پور ضمن تشکر و قدردانی از همراهی ارزشمند شهروندان در اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، بیان داشت: با توجه به مصوبات مرتبط با اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل، اجرای این طرح از امروز پنج شنبه ۲۰ آذر ماه تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود.

موسوی پور در ادامه افزود: ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تا اطلاع ثانوی همچنان به قوت خود باقی است و از تمامی شهروندان درخواست می شود همچون روزهای گذشته در مدیریت ترددهای شهری همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط کیفی هوا به وضعیت پایدارتری برسد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

سردار موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: به رغم پایان طرح اجرای زوج و فرد برخورد جدی پلیس با خودرو های دودزا  و ابطال  مجوز معاینه فنی وسایل نقلیه  دود زا کماکان ادامه دارد.

