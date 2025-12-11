دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد:
آگاهی مادران، سپر دفاعی فرزندان در برابر اعتیاد
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: مادران و زنان این مرز و بوم قهرمانان گمنام در عرصه مبارزه با مواد مخدر هستند.
به گزارش ایلنا، حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در مراسم گرامیداشت روز زن در ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن تبریک این روز به تمامی مادران و زنان عزیز کشورمان مخصوصاً مادران و زنان شاغل در ستاد مبارزه با موادمخدر و قدردانی از زحمات آنها در زمینههای مختلف مخصوصاً مبارزه همهجانبه با بلای شوم اعتیاد، اظهار کرد: مادران، ستونهای استوار خانواده و جامعه هستند که با عشق و فداکاری خود، نسلهای آینده را تربیت میکنند و به عنوان نخستین آموزگاران زندگی، نقش بسزایی در شکلگیری شخصیت و هویت فرزندان دارند.
وی خاطرنشان کرد: امروز، در دنیای پرچالش ما، نقش مادران و زنان در پیشگیری از اعتیاد، مقابله با آسیبهای اجتماعی و موادمخدر بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. آنها نه تنها با آموزشهای خود در محیط خانواده، بلکه با ایجاد فضایی سرشار از محبت و حمایت، میتوانند به عنوان خط مقدم مبارزه با این معضل اجتماعی عمل کنند و قهرمانان گمنام در عرصه مبارزه با مواد مخدر هستند.
ذوالفقاری تصریح کرد: زنان با آگاهی و همدلی میتوانند فرزندان خود را در برابر خطرات اعتیاد مصون نگه دارند و با ایجاد ارتباطات سالم و موثر، به آنها مهارتهای لازم برای مواجهه با چالشها را آموزش دهند.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: ما به عنوان مسئولین، باید از توانمندیهای زنان و مادران در این عرصه بهرهبرداری کنیم و با همکاری و همفکری، برنامهها و سیاستهای مؤثری را برای تقویت نقش آنها در پیشگیری از اعتیاد تدوین کنیم.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ وی، مشارکت فعال زنان در زمینه پیشگیری از اعتیاد را به عنوان دستاوردی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت جامعه کمک برشمرد و ضمن یاد و گرامیداشت تمام یاد و خاطره مادران شهید و ایثارگر مخصوصاً مادران شهید عرصه مبارزه با موادمخدر از همه مادران و زنان عزیز میهنمان خواست که با همت و ارادهای راسخ، در راستای ساختن جامعهای سالمتر و مقاومتر گام بردارند.