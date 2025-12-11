خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارندگی ادامه دارد

بارندگی ادامه دارد
کد خبر : 1725978
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد باراش باران امروز در مناطقی از کشور ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، براساس این پیش بینی امانه بارشی امروز در جنوب غرب، بخش‌هایی از غرب و مرکز کشور، شمال و غرب فارس، بوشهر، سواحل خزر، خراسان شمالی و رضوی، تهران، سمنان، قزوین، البرز و زنجان فعال است و موجب بارندگی، وزش باد شدید و در مناطق مستعد تگرگ می‌شود. 

این وضعیت جمعه در نواحی غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، فارس، بوشهر، اصفهان، یزد، کشور ادامه خواهد داشت. 

به دلیل ادامه تقویت فعالیت سامانه بارشی امروز برای دامنه و ارتفاعات در مازندران شمال و نیمه غربی اصفهان سمنان خوزستان چهارمحال وبختیاری کهگیلویه و بویراحمد نیمه شمالی فارس هشدار سطح نارنجی صادر شده است. 

یکشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر و شرق اردبیل، شدت بارش در گیلان، مازندران، گلستان، شمال سمنان و خراسان شمالی و بخش‌هایی از ارتفاعات البرز افزایش می‌یابد و بارش باران و وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط تگرگ رخ خواهد داد. 

دوشنبه نیز در گیلان و مازندران و شمال خراسان رضوی برای برخی مناطق بارندگی و برای برخی مناطق شمال غرب، غرب و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری