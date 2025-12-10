اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه اجرای طرح زوج و فرد امروز چهارشنبه، از ساعت 6 و نیم صبح اجرا شده و تا هشت و نیم شب ادامه دارد، گفت: تردد خودروهای هیبریدی و برقی آزاد است.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، با اشاره به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، گفت: طرح زوج و فرد، از درب منازل در تهران امروز هم از 6 و نیم صبح اجرا شد و تا هشت و نیم شب ادامه دارد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: تردد کامیونها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو و مواد غذایی نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.
وی افزود: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام می کند.
قابل ذکر است تردد خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران بلامانع است.