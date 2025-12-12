زاکانی در گفتوگو با ایلنا:
اتهام حکمرانی نمایشی نادرست است؛ آن دنیا باید جواب بدهند
شهردار تهران در پاسخ به ادعای یکی از اعضای شورای شهر درباره «حکمرانی نمایشی»، با رد این موضوع تأکید کرد که انتشار گزارش روزنامه همشهری درباره خدمات شهرداری در دوران جنگ ۱۲ روزه، جنبه تبلیغاتی نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی در حاشیه نشست سرمایهگذاران شهرداری تهران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه «منابع مالی پروژهها صرف «حکمرانی نمایشی» و تبلیغات شخصی میشود»، پاسخ داد.
روزنامه همشهری ۱۳۰ شماره است که گزارش شهر را میدهد
وی در خصوص ادعای مطرح شده درباره «حکمرانی نمایشی» و استفاده از بنر و روزنامه همشهری رایگان با عکس شهردار گفت: روزنامه همشهری روال عادی خودش را دنبال میکند. ۱۳۰ شماره است که گزارش شهر را به مردم میدهد. این گزارش هیچ نسبتی با بنده ندارد.
گزارش جنگ ۱۲ روزه بود، نه تبلیغ شخصی
زاکانی با بیان اینکه خودش نیز این گزارش را قبلاً ندیده بود، افزود: وقتی صحبتهای ایشان را شنیدم، تماس گرفتم و خواستم ببینم چه منتشر کردهاند. دیدم گزارش مربوط به جنگ ۱۲ روزه است و کارهایی که شهرداری در آن دوره انجام داده؛ از خدمات آتشنشانی تا سایر خدمات شهری. در یک ستون هم موضوعاتی که من درباره بازسازی گفته بودم، نقل شده و عکس کوچکی از من گذاشتهاند. من متحیر شدم که این چه مواجهای با سرمایههای اجتماعی است.
شهردار تهران با رد هر گونه رویه نمایشی در مدیریت شهری تأکید کرد: منشا موفقیت کاری که در آن ۱۲ روز شد رهبری، مردم و نیروهای مقتدر نظامی بودند. ما به عنوان خدمات در کنار آنان بودم. حرف ایشان (اقراریان) قطعاً نادرست است و حتما هم آن دنیا باید جواب بدهند. اینگونه نیست هر کس هر حرفی احساس میکند میتواند بزند. این گزارش سه سال است که هفتهای یکبار منتشر میشود و مربوط به گزارش به مردم است.
وی در پایان خطاب به خبرنگار گفت: از شما خواهش میکنم حتماً برای مردم منتشر کنید که آن عکس و گزارش چه بوده است.