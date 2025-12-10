به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز در حاشیه گردهمایی سرمایه‌گذاران در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد.

زاکانی در پاسخ به سوالی درباره برخی طرح‌های شتاب‌زده احتمالی تا پایان سال اظهار داشت: هر طرحی که بدون در نظر گرفتن نظم و امتیازهای از پیش تعیین‌شده و به شکلی ناگهانی اجرا شود، عملاً محروم کردن بخشی از جامعه است که براساس قواعد قبلی پیش‌بینی و مشارکت کرده‌اند.

وی افزود: ما در شهرداری تهران مخالفت خود را با این گونه قاعده‌گذاری‌های شتاب‌زده و آسیب‌زا برای مردم اعلام کرده‌یم.

شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد حوزه امن سرمایه‌گذاری در شرایط نوسانات اقتصادی گفت: نوسازی شهری خود یک ظرفیت فوق‌العاده سودآور است. سرمایه‌گذار می‌تواند با مشارکت در نوسازی بافت‌های ناپایدار تهران، این محلات را به مجموعه‌هایی با ارزش افزوده بالا، زیست‌پذیر و کامل از نظر سرانه‌های خدماتی تبدیل کند.

وی در تشریح مدل این مشارکت توضیح داد: در این مدل، سازندگان معتبر و با سابقه که ده‌ها پروژه بزرگ را به پایان رسانده‌اند، وارد مشارکت می‌شوند. مالکان محله نیز املاک خود را به اشتراک می‌گذارند و سرمایه‌گذاران خرد به صورت شفاف می‌توانند حتی با حداقل سرمایه در این پروژه‌ها مشارکت کنند. موفقیت پروژه به دلیل حضور مجریان باتجربه و نظارت شهرداری به عنوان حافظ حقوق مردم، با ضریب اطمینان بالایی تضمین می‌شود.

زاکانی تأکید کرد که این مدل تنها به پروژه‌های مسکن محدود نیست: در حوزه‌هایی مانند گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت که ایران از ارزش رقابتی بالایی در منطقه برخوردار است، نیز می‌توان سرمایه‌گذاری با سود بسیار خوب انجام داد. شهرداری در ارائه زیرساخت و تسهیل فرآیندها مشارکت می‌کند.

شهردار تهران این مدل سرمایه‌گذاری مولد را راهی برای مقابله با تلاطم‌های اقتصادی دانست و گفت: این نوع سرمایه‌گذاری و تولید به تقویت پایه پول ملی کمک می‌کند و اشتغال را تضمین می‌کند. مشکل وقتی حل می‌شود که از چرخه معیوب فعلی خارج شویم.

وی در پایان با اشاره به آغاز عملی این طرح گفت: در اطلس حاضر، حدود ۱۶ پروژه با ارزش فعلی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تعریف شده است. این مدل از تهران آغاز می‌شود، ولی می‌تواند الگویی برای همه استان‌ها باشد. پس از پروژه‌های مسکونی، به سراغ حوزه‌هایی مانند هتل‌سازی، زنجیره گردشگری، نوسازی محلات و پروژه‌های زیرساخت حمل‌ونقل خواهیم رفت.

