زاکانی:
راهحل معضلات اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت سرمایهگذاری مولد است
شهردار تهران با اشاره به وجود نقدینگی سرگردان در کشور گفت: راه برونرفت از مشکلات اقتصادی، هدایت این نقدینگی به سمت سرمایهگذاری در پروژههای مولد و مشارکت دادن مردم در این فرآیند است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی امروز در گردهمایی سرمایهگذاران و مدیران ارشد شهرداری تهران که در ساختمان بلدیه برگزار شد، با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، به بیان تحلیل خود از وضعیت اقتصادی و راهکارهای جذب سرمایهگذاری پرداخت.
شهردار تهران با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور اظهار داشت: نقدینگی اگر درست هدایت شود، بزرگترین موهبت است، اما اگر هدایت نشود، مانند سیلابی ویرانگر عمل میکند. متأسفانه در کشور ما به دلیل ناترازی مزمن بودجه، بخشی از نقدینگی به صورت پول پرقدرت از بانک مرکزی ایجاد و با ضریب بالا به جامعه تزریق میشود که این مسیر اصلی ایجاد بیثباتی است.
وی افزود: راهکارهای کنونی مهار نقدینگی مانند عملیات بازار باز، افزایش ذخیره قانونی بانکها، سیاستهای مالیاتی ناکارآمد و چندنرخی کردن ارز، نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه پیشبینیپذیری را از اقتصاد گرفته است.
زاکانی راه حل اساسی را در فعالسازی چرخ تولید دانست و گفت: راه این است که موتور اقتصاد کشور روشن شود. این امر از طریق سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ ممکن خواهد بود.
وی با اشاره به انبوه پروژههای ناتمام در کشور تصریح کرد: طبق گزارشها، اگر بودجه عمرانی با همین روال تأمین شود، تکمیل پروژههای راهسازی موجود ۱۰۱ سال، پروژههای آبی ۳۰ سال و پروژههای حوزه سلامت ۱۰ سال طول خواهد کشید.
شهردار تهران تأکید کرد: راه سرمایهگذاری باید از مسیر جذب منابع داخلی آغاز شود. شروع این راه از خارج ممکن نیست. سرمایهگذار خارجی در پی سود و محیطی تضمینشده است. ما باید ابتدا دست خود را به پای خودمان بگیریم.
وی از وجود ظرفیتهای بزرگ مالی در داخل کشور خبر داد و گفت: برآورد میشود حدود ۱۳ هزار همت نقدینگی و ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز نزد مردم وجود دارد که در مجموع معادل حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است. این سرمایه عظیم داخلی، اولین فرصت برای ماست. فرصت بعدی، ایرانیان خارج از کشور با دارایی حدود دو هزار میلیارد دلار و سپس شرکای خارجی هستند.
زاکانی بر لزوم تعریف بستههای مشارکتی شفاف برای هدایت نقدینگی تأکید کرد و گفت: مردم باید سود کنند. سرمایهگذار باید بداند امروز کجاست و فردا به کجا میرسد. تضمین امنیت سرمایهگذاری و شفافیت، کلید اصلی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در شهرداری دنبال رویکرد جدیدی هستیم. پروژهها را شفاف میکنیم. برای مثال در حوزه مسکن، زمین و پروانه را میآوریم و با سازندگان مجرب مشارکت میکنیم. سپس سهم خود را به مردم عرضه میکنیم تا در یک بسته شفاف سرمایهگذاری کنند. در پروژههای زیرساختی مانند حملونقل نیز خرید خدمات تضمینشده را مدنظر داریم تا ریسک سرمایهگذار کاهش یابد.
شهردار تهران با بیان اینکه این مدل میتواند الگویی برای سایر شهرها باشد، افزود: میتوان در حوزههایی مانند گردشگری سلامت، تاریخی و مذهبی با سایر کلانشهرها مشارکت و بستههای سرمایهگذاری مشترک تعریف کرد.
زاکانی در پایان نوسازی بافتهای فرسوده را از دیگر اولویتها عنوان کرد و گفت: با مشارکت دادن ساکنان محلات و سرمایهگذاران، میتوان چهره شهر را تغییر داد. مثلاً محله هرندی در طرح جامع، مرکز تجارت جهانی تعریف شده و پتانسیل تبدیل به نقطهای درخشان را دارد. با خرد کردن سهام پروژه و مشارکت مردم و سرمایهگذاران توانمند، به سرعت میتوان شهر را متحول کرد.